Stjerne i rollen som luksushjælper og offensiv superveteran sætter Vueltaens nr. 1 under pres

Med et angreb lidt over 1 km fra mål overrumplede den 34-årige canadier Michael Woods (EF) sine fire ledsagere i det afgørende femmands udbrud og holdt hjem som vinder af den 159,7 km lange 7. etape i Vuelta a España fra Vitoria-Gasteiz til Villanueva de Valdegovia 4 sekunder foran den spanske duo Omar Fraile (Astana) og superveteranen Alejandro Valverde (Movistar).

De tre plus franskmændene Nans Peters (AG2R) og Guillaume Martin (Cofidis) angreb fra resterne af et stort fremstød, da der manglede cirka 20 km og blev trods hidsig jagt hverken hentet af de tidligere ledsagere, der nåede til vejs ende med et minus på 13 sekunder, eller af et felt på omkring 40 ryttere med alle favoritterne, som satte 56 sekunder til.

Indehaveren af den røde førertrøje ecuadorianeren Richard Carapaz (Ineos Grenadier) måtte en overgang se sin position truet af Valverde, men faren drev over ikke mindst takket være costaricaneren Andrey Amador, der leverede et fantastisk føringsarbejde i spidsen for feltet med de bedst placerede sammenlagt.