Trods skrøbelige øjeblikke vinder Primoz Roglic Vueltaen for andet år i træk og tilbageerobrer samtidig verdenstronen

Efter det tidlige forårs nogenlunde normale tilstande gennem cirka otte uger, fire en halv måneders total nedlukning fulgt af lidt over tre måneders komprimerede og amputerede konkurrencer gennem et coronaramt Europa sluttede cykelsæsonen 2020 med tyskeren Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) og sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) som årets sidste sejrherrer, da det i Madrid trods omfattende spanske epidemirestriktioner og et væld af varsler om stop i utide lykkedes at føre den 103. udgave af Vuelta a España til vejs ende.

Aldrig tidligere har nogle af de traditionelt største begivenheder på terminslisten strakt sig helt ind i den første uge af november, men udviklingen gennem de 18 etaper på de spanske landeveje, der i starten delvist ledsagedes af den afsluttende fase i Giro d’Italia, leverede et herligt bevis på, at årstiden ikke er afgørende for intensiteten og spændingsgraden i udfordringerne.

Den spanske kappestrid mundede ud i den ventede massespurt på den 139,6 km lange 18. etape til hjertet af hovedstaden, og frontfigurerne i den hektiske finale var ligeledes forudsigelige med den 26-årige Pascal Ackermann anelse foran ireren Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) og tyskeren Max Kanter (Sunweb) samt belgieren Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) på de næste pladser.