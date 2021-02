Ekspert inden klassikerstarten: Danskere står med stærke kort i kampen om sejren

Murene og brostenene venter med forjættende dramaer, men uden den intense sprudlende stemning fra menneskemasserne – det er kompromiset, som coronapandemien tvinger cykelsportsentusiaster til at leve med, når den 76. udgave af Omloop Het Hieuwsblad i dag og det næsten lige så levedygtige Kuurne-Bruxelles-Kuurne i morgen indleder klassikersæsonen.

Mens arrangører ude i den store verden i vidt omfang stadig må strække gevær over for den truende virus, er det først og fremmest i Belgien og Frankrig gennem sidste års prøvelser med en voldsomt amputeret terminsliste tilsyneladende lykkedes at udarbejde et sikkerhedskoncept, som stiller myndighederne tilfreds og gør det muligt for de professionelle pedalatleter at udøve deres erhverv.

Tilskuerne må de så tænke sig til, og det vil ikke mindst være synligt i et løb som Omloop Het Nieuwsblad, der med sine 13 korte stejle mure og 14 brostenspassager indbyder til folkefest.

Men publikum opfordres indtrængende til at blive hjemme og følge begivenhederne på tv, for det barske alternativ med aflysning ønsker ingen.