Chris Froome puster nyt liv i jagten på fordums storhed

Syv dages og 1.045 kilometers strabadser gennem ørken, oaser og prangende pragtbyer i fem af de syv uafhængige olierige stater ved Den Persiske Golf, der udgør Forenede Arabiske Emirater, sender et af de signaler, der imødeses med størst spænding i den globale cykelverden her i den spæde og endnu stærkt coronaprægede indledende fase af 2021-sæsonen.

Ikke alene er UAE Tour det første af de 33 arrangementer, som indgår i Den Internationale Cykelunions WorldTour – det er også her, det seneste tiårs dominerende etapeløbsskikkelse, den kenyanskfødte brite Chris Froome, for sin ny arbejdsgiver, Israel Start-Up Nation, i dag skal søge at genopfriske den serie af mindeværdige bedrifter, der blev så brutalt afbrudt, da han 12. juni 2019 drønede ind i en mur under opvarmningen til enkeltstarten i Critérium du Dauphiné.