Fire nedslag: Chris Froomes karriere fra første sejr til skæbnesvangert styrt

2013. Med 2012-sejrherren, Bradley Wiggins, ude af billedet var Chris Froome året efter parat til at indtage kaptajnsrollen hos Team Sky i Tour de France. Allerede under Wiggins’ triumftog markerede Froome sig stærkt og sluttede på andenpladsen, 3.21 minut efter holdkammeraten. I Tour-udgave nr. 100 i 2013 satte Froome sig på tronen efter at være kommet alene og sejrrig til mål på 8. etape til Ax-3-Domaines. Han bevarede herredømmet og vandt yderligere to etaper for i Paris at slutte øverst på podiet flankeret af colombianeren Nairo Quintana og spanieren Joaquim Rodriguez.

2016. I et surrealistisk scenario sås Chris Froome på 12. etape til Mont Ventoux iført den gule førertrøje pludselig i løb op ad bjerget uden cykel. Tour-stjernen var under de kaotiske forhold på stigningen involveret i et styrt, som gjorde cyklen uanvendelig. I et anfald af panik fortsatte Froome til fods, indtil undsætningen dukkede op. Han nåede i mål med et tidstab, som kunne have kostet ham dyrt, men juryen lod nåde gå for ret og gav Froome samme tid som de konkurrenter, han fulgtes med, da uheldet indtraf. Billederne gik verden over og vil for altid være prentet i hukommelsen.

2017. Froome kom til Tour-starten i 2017 i den usædvanlige situation, at månederne inden ikke havde budt på en eneste sejr. Han vandt heller ingen etaper i den franske rundtur, og da de tre uger var overstået, lød forspringet til den nærmeste rival colombianeren Rigoberto Uran kun på 54 sekunder. Men den fjerde – og foreløbig sidste – samlede førsteplads kom i hus og skulle vise sig at danne optakten til en forrygende anden halvdel på året, hvor briten også viste sig at være konkurrenterne overlegen i Vuelta a España, hvor han erobrede førertrøjen allerede på 3. etape.