Trods ny triumf er spurtkanon på vej hjem fra Giro d'Italia før tid

To døgn efter sin triumf i massespurten i Cattolica var den 26-årige australske supersprinter Caleb Ewan (Lotto Soudal) atter på færde, da også den 181 km lang 7. Giro d’Italia-etape fra Notaresco til Termoli mundede ud i et opgør for de skrappe afsluttere.

Colombianeren Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) søgte at overrumple rivalerne med et eksplosivt fremstød 450 m fra mål. Sydamerikaneren fik slået hullet, men efter at have sundet sig i få sekunder optog Ewan forfølgelsen, fangede Gaviria og krydsede målstregen et par længer foran italieneren Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) og belgieren Tim Merlier (Alpecin Fenix), mens Gaviria måtte tage til takke med sjettepladsen.