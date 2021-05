Giro-stjernerne snupper en halv fridag inden en vild weekend i bjergene

Efter talrige gange at have været snublende tæt på karrierens første Giro d’Italia-gevinst lykkedes det omsider for den 32-årige italienske europamester Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos) at suse først over stregen i hjemlandets rundtur.

I massespurten på den 197 km lange 13. etape fra Ravenna til Verona fangede han lige netop landsmanden Edoardo Affini (Jumbo-Visma), der havde slået et forbløffende stort hul i forsøget på at bringe sin hollandske holdkammerat Dylan Groenewegen frem til en perfekt position.

De to mistede imidlertid kontakten med hinanden, hvorefter Affini fortsatte, mens Groenewegen noteredes som nr. 10 på etapen.

Giacomo Nizzolo, der lige siden starten på sit 8. Giro d’Italia, har båret en fotokopi af sit coronapas klæbet til hjelmen, var den eneste, der havde et effektivt modtræk overfor dette overrumplingsangreb.

Italieneren, der var indehaver af den uofficielle rekord for top-3 placeringer i Giroen uden en sejr - en enkelt gang led han ovenikøbet den tort at blive diskvalificeret, selv om han var første mand i mål - var jublende lykkelig, da han omsider nåede sit store mål.