Stærkt dansk islæt i eventyrligt Tour de France-hattrick

To døgn efter at han med nød og næppe klarede tidsgrænsen på Alpe-etapen til Tignes og faldt sine holdkammerater Michael Mørkøv og belgieren Tim Declercq taknemligt om halsen for at have eskorteret ham helskindet i mål, var det helt andre jubelomfavnelser sprinterkongen i Tour de France Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) kastede sig ud, da han han havde tilendebragt de 190,7 km fra Albertville til Valence.

Igen var Mørkøv en af de første, der var genstand for den 36-årige brites taksigelser, for danskeren sørgede som sidste mand foran Cavendish i Deceuninck-Qucik Step-ekspressen for at sende spurtkanonen fra Isle of Man de sidste meter frem mod målstregen, så han kunne passere den som vinder for tredje gang i den 108. udgave af verdens skrappeste etapeløb og for 33. i karrieren, hvilket indebærer, at han kun mangler yderligere én gevinst for at tangere den belgiske legende Eddy Merckx’ rekord fra 1975.

Som hans danske sportsdirektør, gode ven og Eurosport-kommentator Brian Holm med varme i stemmen udtrykte det, var det jo »en helt fantastisk præstation af en mand, der længe var betragtet som død og begravet«.