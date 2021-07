Vandbæreren brillerer efter superstjernens farvel

Når den tidligere tredobbelte verdensmester Peter Sagan stiller til start for sin tyske arbejdsgiver Bora-hansgrohe, lægger han beslag på en væsentlig del af opmærksomheden i form af støtte fra holdkammeraterne.

Så da den 31-årige slovak med 12 etapesejre og 7 førstepladser i pointkonkurrencen på sit svulmende generalieblad meddelte, at han ikke agtede at jagte yderligere succes i den aktuelle udgave af Tour de France, åbnede det pludselig muligheder for de ryttere, der sædvanligvis bruger kræfterne på at assistere Sagan.

Årsagen til, at den næsthøjest lønnede i feltet – kun den firedobbelte Tour-triumfator Chris Froome (Israel Start-Up Nation) anslås at tjene mere – trak sig ud inden 12. etapes 159,4 km fra Saint Paul Trois Châteaux til Nîmes, var angiveligt et dårligt knæ, men måske skyldes det også hensynet til det forestående OL.