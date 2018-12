Fredag er årets korteste dag

Vi går vintersolhverv i møde.

Det betyder, at det i morgen er årets korteste dag.

Helt præcist er det vintersolhverv i morgen aften klokken 23.22, og dagene herefter bliver så småt længere og længere frem mod sommersolhverv den 21. juni.

Men dagens længde varierer rundt i landet.

I Aalborg vil der for eksempel kun være 6 timer og 42 minutter med dagslys i morgen, mens der kommer 7 timer og 11 minutters dagslys på Ærø, skriver DMI.

De søvnige kan derimod glæde sig over, at vi også kan vinke velkommen til årets længste nat, som falder mellem den 21. og 22. december. I Aalborgs tilfælde betyder det, at de mørke timer ender helt oppe omkring 17 timer.

Men hvad er det, der i virkeligheden sker under vintersolhverv?

Jorden roterer rundt om sin egen akse, som altid har en hældning. Det er hældningen, som er grunden til, at vi har de fire årstider.

Ved vintersolhverv vender aksen længst væk fra Solen på den nordlige halvkugle. Det giver Danmark korte dage og solen hænger lavt.

Aksen vender derimod ind mod Solen i sommerhalvåret. Og for den sydlige halvkugle gælder det modsatte.