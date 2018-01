30 år i dag: Nadia Nadim flygtede fra Afghanistan, driblede sig til succes og blev Årets dansker »Danmark har mere brug for hende, end hun har for os«, lød det blandt andet, da fødselaren Nadia Nadim blev kåret som Årets Dansker.

Ved første øjekast så det ud, som om Nadia Nadim hævede en pokal mod himlen. Op over hovedet i jubel. Men ved nærmere eftersyn stod det klart, at det slet ikke var en pokal – men en statuette, der måske på en eller anden måde var symbol på en endnu større triumf end dem, hun har kunnet vinde på fodboldbanen. Det var beviset på, at Nadia Nadim den decemberdag netop var kåret som Årets dansker 2017 af Berlingske.

»I har valgt rigtigt«, sagde den sorthårede unge kvinde med sit sædvanlige glimt i de brune øjne, før hun brød ud i en latter og fortsatte:

»Ej, spøg til side. Jeg er meget beæret og rigtig, rigtig stolt over at stå her med prisen (...) Jeg føler, at det er en kærlighedserklæring fra Danmark«.

Og det var det vel også – i hvert fald fra en del af Danmark, der ikke lader sig skræmme af folk med en anden baggrund end den ærkenordiske leverpostejsopvækst. På den måde var kåringen i starten af december en slags kulmination på Nadia Nadims nu 30-årige og stærkt tumultariske liv. I lang tid tydede intet på, at hun en dag skulle blive en af profilerne på Danmarks mest succesrige kvindelandshold i fodbold nogensinde.

Fra Afghanistan til det danske landshold

De første 12 år af sit liv levede hun med sin familie i Kabul i Afghanistan. Men en dag blev hendes far, der var general i den afghanske hær, afhentet af folk fra Taleban – den fundamentalistiske og islamistiske bevægelse, der kontrollerede store dele af landet på det tidspunkt. Han vendte aldrig tilbage. Talebanerne havde slæbt ham ud i ørkenen for at henrette ham, og da kvinder i Afghanistan var stærkt undertrykte, så Nadia Nadims mor ingen anden udvej end at flygte. Egentlig var drømmedestinationen England, men engang omkring årtusindeskiftet havnede hun i Danmark med sine fem døtre.

Og det var på dansk grund, at Nadia Nadim især udviklede sit talent for fodbold. I starten som en slags flugt fra virkeligheden.

»Når man spiller fodbold, virker alting omkring en ubetydeligt. Det hele forsvinder lidt. Derfor føler jeg også, at fodbolden har haft stor betydning for mig, for det har hjulpet mig igennem en masse ting«, har Nadim sagt i en DR-dokumentar.

Hurtigt stod det klart, at hendes evner med en bold var ud over det sædvanlige. Især teknisk var hun eminent – en legesyg angriber med hang til at drible og score mål. Først imponerede hun for aarhusianske Skovbakken i Danmarks bedste fodboldrække, siden gjorde hun det for topklubben Fortuna Hjørring, før hun drog til USA for at leve af en sport, de færreste kvinder kan leve af. Der spillede hun foran titusindvis af tilskuere og mærkede et helt særligt sus. Samtidig var hun i gang med at uddanne sig til læge, ligesom hun med stor stolthed repræsenterede Danmark på landsholdet.

Nadims største triumf

I 2017 kulminerede fodboldkarrieren med det danske EM-sølv i Holland og et skifte til Manchester City, en af Europas største klubber. Og samme år kulminerede hendes kamp uden for banen for at vise, hvor dansk hun egentlig er trods sort hår, brune øjne og hyppige hånlige kommentarer med racistiske undertoner fra folk, der end ikke prøver at forstå hende.

»Jeg har vundet en del ting, men den her er nok det, der kommer til at betyde allermest for mig«, sagde Nadia Nadim, da hun modtog prisen som Årets dansker 2017, som Berlingske blandt andet begrundede med de simple ord:

»Danmark har mere brug for hende, end hun har for os«.