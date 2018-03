Hareide tager smuttur til Oslo for at se VM-modstander Åge Hareide skal se, hvordan VM-modstanderen Australien spiller under sin nye landstræner fredag aften.

Når Norges fodboldlandshold fredag aften spiller en testkamp mod Australien, bliver det med Danmarks landstræner, Åge Hareide, på tribunen i Oslo.

Nordmanden rejste fredag formiddag fra Danmarks landsholdslejr til sit hjemland for at studere den kommende gruppemodstander ved VM.

Ny træners ideer trækker

Australien har fået ny landstræner i form af hollænderen Bert van Marwijk, og det gør turen til Oslo særlig interessant, siger Åge Hareide.

»Når jeg har muligheden for at se dem live selv, så vil jeg gerne gøre det. Det giver et helt andet indtryk, end når man kigger ned i en skærm. Jeg vil se, hvordan hele holdet står på banen under deres nye træner. Det vil give et indtryk af, hvordan de tænker. Det er derfor, jeg rejser til Oslo«, siger Åge Haraide.

Danmark møder Australien i den anden kamp ved VM-slutrunden.

De kommende dage spiller Danmarks første VM-modstander, Peru, træningskampe mod henholdsvis Kroatien og Island. De kampe kommer Hareides stab også til at følge live på stadion.

Når jeg har muligheden for at se dem live selv, så vil jeg gerne gøre det. Det giver et helt andet indtryk, end når man kigger ned i en skærm Åge Hareide

»Vi har Brian Priske til at se Perus kampe, og han kommer til at følge dem hele vejen«, siger Åge Hareide.

Jon Dahl stod for træning

På grund af smutturen til Oslo var nordmanden ikke med resten af landsholdet i Malmø fredag formiddag, hvor de danske spillere trænede på Malmö FF's velholdte græsbane.

Her stod Jon Dahl Tomasson for træningen af de markspillere, som ikke startede inde i torsdagens 1-0-testsejr over Panama.

Åge Hareide returnerer til den danske landsholdslejr fredag aften, så han kan være med til weekendens to træninger, inden holdet flyver til Aalborg, hvor Danmark møder Chile tirsdag aften.

Ritzau