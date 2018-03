Der er ingen landshold, som kan besejre Danmark mere

Åge Hareide bliver, efter Sepp Piontek, europamesteren Richard Møller Nielsen, Bo Johansson og Morten Olsen, den femte landstræner, som fører Danmark til en af fodboldens store slutrunder. Hareide har givet otte spillere debut i 2016 og 2017, men det er altid sådan – også denne gang - at nogen råber på og synes, at trænerne skal give en eller to af de unge stortalenter chancen i VM- og EM-slutrunderne.

Når spillere som FC Nordsjællands Mathias Jensen og Brøndbys Christian Nørgaard ikke blev udtaget til de to testkampe mod Panama i torsdags og Chile i aftes i Aalborg, må vi imidlertid vurdere det sådan, at de næppe kommer med til Rusland.

Det er forståeligt og logisk, at Åge Hareide er loyal over for og har stor tillid til de mere erfarne spillere, han har brugt meget i sine første 21 kampe med landsholdet, og som har gjort, hvad han har bedt dem om og forlangt af dem. En slutrunde er ikke et ’laboratorium’ for spillere helt uden A-landsholdserfaring. Hareide er jo ellers ikke bleg for, i venskabs- og turneringskampe, at eksperimentere, skifte system og få prøvet spillere i lidt andre roller, end de har på deres klubhold.

Chile lignede et slutrundehold

Mod chilenerne fik Nicolai Boilesen og Jonas Knudsen deres første kampe fra start under nordmanden. Kvist var i forhold til 1-0-kampen forleden afløst af Lasse Schöne, Yussuf Poulsen af Andreas Cornelius, Jens Stryger Larsen blev testet som højre back. Og i sidste øjeblik kom Nicklas Bendtner på holdet i stedet for en småskadet Nicolai Jørgensen.

Chile lignede meget mere et slutrundehold end Danmark fra start, og det tog lang tid, før det nykonstruede hold kom ind i kampen. Gæsterne var klart bedst før pausen. Til gengæld vendte billedet i anden halvleg med en energisk dansk indsats og bedre spil. Præstationerne af VM-holdet i årets to første kampe vil måske ikke blive husket længe. Men uafgjort mod et stærkt chilensk mandskab var fint nok. Og nu er Danmark ubesejret i 13 kampe i træk. Den rekord er god at have med i bagagen frem mod VM. Men det har været skuffende at se, at effektiviteten og præcisionen i mange afslutningerne har været under middel. Der har være rigtig gode chancer til flere end det ene mål, holdet har lavet i løbet af 180 minutter.

Nicklas Bendtner havde det svært

Nicklas Bendtner, som ikke selv skaber sine chancer og afslutninger, men skal serviceres, havde det svært før pausen. Han har også holdt en lang vinterpause og kun spillet to turneringskampe i år og manglede noget fart i fødderne. Chilenerne spillede teknisk god fodbold, og deres høje pres og aggressive genpres stressede danskerne. Kasper Schmeichel viste sin klasse mellem stængerne med et par store redninger, inden Christian Eriksen og Pione Sisto efter en snes minutter kom i gang og fik lidt bedre styr og kontrol på opspillet. Og der var muligheder for at skabe chancer, når modstanderne havde mange folk højt oppe på banen.