Højtstående Fifa-mand er arresteret mistænkt for korruption Præsidenten for DR Congos fodboldforbund og medlem af Fifas øverste organ i knibe.

Afrikansk fodbold i almindelighed og Congolesisk i særdeleshed er ramt af en stor korruptionsskandale, og den smitter af på Det Internationale Fodboldforbund, Fifa.

I centrum for skandalen står præsidenten for DR Congos Fodboldforbund, Constant Omari, der er blevet arresteret i hjemlandet under mistanke for korruption.

Udover at stå i spidsen for sig hjemlands fodboldforbund er Omari også vicepræsident i det afrikanske fodboldforbund, CAF, og medlem af Fifas øverste organ, Council.

Her har han siddet siden 2015 som et af syv afrikanske medlemmer af den 37 mand store forsamling.

Omari og to andre højt rangerede personer fra Congos Fodboldforbund - vicepræsident Theobald Binamungu og kassereren Roger Bondembe - blev arresteret sammen med generalsekretæren i sportsministeriet, Barthelemy Okito.

Kvartetten mistænkes for at have begået underslæb med penge, som regeringen havde ydet i støtte til fodboldforbundet, og som skulle gå til landsholdets aktiviteter og klubber i aktion i turneringer på det afrikanske kontinent.

En femte person, præsidenten for Congos olympiske komité, er mistænkt i sagen, men han er på fri fod og eftersøges af myndighederne.

De congolesiske myndigheder ved præsident Joseph Kabilas særlige rådgiver i korruptionssager, Luzolo Bambi, blev opmærksom på, at noget kunne være galt, da fodboldforbundet fornylig bad om et støttebeløb på en millionen dollars (ca. 6 millioner kroner).

Regeringen mente, det var et eksorbitant beløb, og ved en nærmere undersøgelse viste det sig, at der måske var urent trav i fodboldforbundet i form af personlig berigelse.

Undersøgelsen af de anholdte har stået på siden begyndelsen af april, og anklagemyndigheden slog til onsdag, da det blev vurderet, at det indsamlede materiale kunne bære det.

60-årige Omari blev senere løsladt angiveligt af helbredsmæssige årsager, men han skal møde op til nye afhøringer og aflevere sit pas.

Som en konsekvens af arrestationerne er den bedste congolesiske fodboldliga, Linafoot, suspenderet. I et statement fra ligaen hedder det, at alle kampe er suspenderet indtil videre i loyalitet med de arresterede. »De er blevet ydmyget og uretfærdigt berøvet deres frihed«, hedder det.

Fifa oplyser i en meddelelse, at organisationen følger situationen i DR Congo nøje, men ikke har yderligere kommentarer.

Hvis anklagerne mod Omari holder stik, er det anden gang på kort tid, et højtstående medlem af verdensforbundet geråder i problemer.

For knap 14 dage siden trak David Chung sig meget pludseligt fra sin position som vicepræsident i Fifa, medlem af Council og præsident for Oceaniens Fodboldforbund, OFC. Chung angav personlige årsager til sin abrupte exit.

Manden fra Papua Ny Guinea er nu under mistanke for at have fusket med den millionstøtte, OFC har fået til at opføre et nyt hovedkvarter i New Zealand.

OFC har meddelt, at der er iværksat en undersøgelse af Chung og den potentielle korruption.