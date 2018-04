Spillerhandler for 9 milliarder: Superagenten bag Ronaldo er i søgelyset for skattefusk

Egentlig har Jorge Mendes det bedst i kulissen. Som agent for nogle af klodens største fodboldstjerner som Cristiano Ronaldo, Diego Costa og James Rodríguez lader han sine klienter funkle i stadionlys og kamerablitzer, mens han selv holder sig i skyggerne.

Fakta Football Leaks Idrætshistoriens største læk stammer fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der har overdraget dokumenter til tyske Der Spiegel og siden delt dem med Politiken og ti andre medier i European Investigative Collaborations (EIC). De millioner af kontrakter, fakturaer og mails afslører den beskidte bagside af 'verdens smukkeste spil'

Men snart kan Jorge Mendes blive tvunget frem på scenen. Dokumenter whistleblowerplatformen fra Football Leaks viser, at der er gang i en storslået europæisk efterforskning af superagenten fra Portugal.

I august 2017 indkaldte en skatteefterforsker fra hans hjemland til et møde med kolleger fra Spanien, Storbritannien, Irland, Cypern og Holland. Sammen undersøgte de Mendes’ firmaer, fonde, pengestrømme og hans fodboldhandler i årene 2015 og 2016. De nåede frem til, at agenten havde genereret en omsætning på godt 9,5 milliarder kroner i den korte periode, bare på transfers.

Milliarder. Ikke millioner.

Efterforskerne brugte to dage på at diskutere superagentens skattekonstruktioner og kiggede også på forretninger, han lavede i samarbejde med sin største værdi af dem alle – med Cristiano Ronaldo. Flere af Jorge Mendes’ klienter er også havnet i problemer.

Mendes' advokatregninger

Tilbage i december 2016 afslørede Der Spiegel og nyhedsmagasinets partnere i European Investigative Collaborations (EIC) – herunder Politiken – at superagenten og hans rådgivere havde et ganske særligt tilbud til deres største klienter: En fast model for en selskabskonstruktion, der sendte fodboldstjernernes sponsorindtægter ind i caribiske skattely og gjorde dem i stand til at spare millioner af kroner i udgifter til de offentlige kasser. Til hospitaler, skoler og veje. Til fællesskabet.

I omegnen af 1,4 milliarder kroner flød gennem skuffeselskaber på De Britiske Jomfruøer og andre steder i Caribien, før de havnede i lommerne på stjerner som José Mourinho, Ricardo Carvalho, James Rodríguez, Pepe, Radamel Falcao, Fabio Coentrão – og frem for alt Cristiano Ronaldo. Han alene tegnede sig for mere end en milliard kroner.

Men nu er Ronaldo genstand for en storstilet sag, hvor anklageren i Madrid mener, at Real-stjernen har unddraget cirka 110 millioner kroner i skat. På samme måde har en lang række af de andre stjerner i superagentens fold været involveret i efterforskninger, og flere af dem har fået massive skattesmæk. Nu ser tiden så ud til at være kommet til Jorge Mendes selv.

Dokumenterne fra Football Leaks viser, at den 52-årige portugiser er godt forberedt. Til en pris på mere end 100.000 kroner hyrede han et advokatfirma, som sendte ham regningerne sammen med en ganske sigende emnelinje: 'Jorge Mendes’ Tax Fraud' – Jorge Mendes’ skattefusk.