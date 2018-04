Nu kan SønderjyskE-spillerne igen bruge alle kræfter og tanker på at vinde kampe i stedet for at skulle forklare, hvorfor de tabte én

FOR ABONNENTER

SØNDERJYDERNE kan ånde lettet op. De slap med skrækken og bliver ikke smidt ud af Superligaen. Der er ikke beviser for, at SønderjyskE tabte med vilje til FC Midtjylland på MCH Arena i sidste runde i grundspillet. Det er ikke verdens største overraskelse, at matchfixingsagen nu er lukket, fordi matchfixingsekretariatet under DIF efter mange timers afhøringer af spillere og ledere i SønderjyskE har konkluderet, at sagen ikke skal indbringes for matchfixingnævnet med henblik på domfældelse, som det hedder. Der var ellers mange, som mente, at sønderjyderne skulle straffes.