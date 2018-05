1-0 mod Brøndby er den værste føring for Silkeborg, så vi igen i pokalfinalen i Parken

Mange siger, at 2-0 er en farlig føring. Silkeborg ved nu, at det at komme foran 1-0 mod Brøndby, er det værste, der kan ske. Da silkeborgenserne tabte pokalfinalen, var det 3. gang i sæsonen, at Superligaens nummer 1 vendte 0-1 til en sikker sejr mod holdet, som nu skal slås for at undgå nedrykning.

Men træner Peter Sørensens mandskab solgte sig dyrt i Parken, og spillerne fik en oplevelse for livet. Den fantastiske stemning inspirerede Silkeborg-spillerne til en stærk holdpræstation.

De vil ærgre sig over, at de dækkede så dårligt op ved hjørnespark og blev straffet for det. Om det mest effektive er mands- eller zoneopdækning ved dødbolde, må Silkeborg straks finde ud af. Og de aftaler, der laves, skal holdes inde foran mål.

Anfører Simon Jakobsen var ellers en gigant i Silkeborg-forsvaret, forudseende, resolut og effektiv i indgrebene. Det var logisk, at han blev kåret som årets pokalfighter. Han fik 12 stemmer. Brøndbys anfører Johan Larsson fik 4 og Simon Tibbling 2.

»Brøndby vandt fortjent, men vi bidrog til en flot kamp«, sagde Peter Sørensen. »Vi var tæt på at udligne i 2. halvleg, og vi pressede dem godt«.

I dag skal Peter Sørensen se, om nogle spillere trækkes med skader, og hvor meget strabadserne i Parken har mærket dem i hoved og ben. Det er barske betingelser, at Silkeborg spiller igen tidligt søndag. Brøndbys vindere har en hviledag mere inden stormødet med FCM.

»Det var den største kamp i mit liv, men ikke den vigtigste i denne uge«, konstaterede Simon Jakobsen. Lyngby-kampen skal vindes. I Parken lignede Silkeborg ikke en nedrykker.