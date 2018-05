Kvists situation er »problematisk«: Skader og mangel på spilletid giver landstræneren små panderynker før VM William Kvists plads på bænken ærgrer landstræner Åge Hareide, der har udtaget en VM-bruttotrup på 35 spillere – som skal blive til 23 om tre uger.

Med et hurtigt greb løftede Åge Hareide ud i sin lyseblå skjorte for at lukke lidt luft ind– det var ikke nok, at den var ganske nedknappet.

»Pyh, her er varmt«, udbrød den solbrune landstræner, før han i går eftermiddag satte navne på de 35 fodboldspillere, der udgør Danmarks bruttotrup til VM.

Køreplan mod VM 23. maj: De første 22 spillere fra Danmark, England, Tyskland, Holland, Italien og Spanien møder op i træningslejren i Helsingør. 28. maj: Den forventede VM-trup plus et par reserver samles i træningslejren. 2. juni: Testkamp i Stockholm mod Sverige 4. juni: VM-truppen skæres ned til 23 mand og indrapporteres til Fifa. Der kan skiftes ud i truppen i tilfælde af skader frem til 24 timer før kickoff mod Peru 16. juni kl. 18. 9. juni: Testkamp i Brøndby mod Mexico 11. juni: Afrejse til VM-hovedkvarteret i Anapa ved Sortehavet. _______________________________ VM-KAMPENE 16. juni kl. 18.00 i Saransk

Danmark-Peru 21. juni kl. 14.00 i Samara

Danmark-Australien 26. juni kl. 16.00 i Moskva

Danmark-Frankrig Vis mere

Ja, der var godt nok lummert i Dansk Boldspil-Unions (DBU) betonbunker i Brøndby, som går under navnet Fodboldens Hus. Derfor var det sikkert også bare varmen, der fik små dråber til at pible frem på Åge Hareides hud – og ikke angstens sved, som lidt VM-nerver vel godt kan fremkalde i ny og næ. Og der er ting at være nervøs for.

Nu, små tre uger før den endelige udtagelse af 23 spillere til slutrunden i Rusland, har landstræneren set profiler som Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Andreas Bjelland bøvle med skader, men i forhold til dem er nordmanden »ikke så bekymret«. Mere usikker er han på Andreas Cornelius, der har problemer med baglåret. Blandt andet derfor er den succesrige Cardiff-angriber Kenneth Zohore med i den store trup, selv om han aldrig før har repræsenteret Danmark på seniorniveau.

»Zohore er stor og stærk og har lavet mål. Så hvis vi for eksempel mister Cornelius, kan han være et godt alternativ i VM-kampen mod Peru, hvor vi må spille på vores fysiske overlegenhed og højde. Der kan Zohore være en god boksspiller, og han kan selvfølgelig også tage kampen op med Nicklas Bendtner«, siger Hareide.

Landstræneren skatter loyalitet

Men værst er det nok, at Hareide har set sin faste ankermand på midtbanen, William Kvist, tilbringe alt for meget tid på bænken. Siden starten af april er FC København-spilleren kun startet inde en enkelt gang, og han har kun tilbragt omkring 140 minutter på banen.

»Det er selvfølgelig problematisk, at han er røget ud af holdet. Men jeg har talt meget med FCK og William selv, og det fine ved ham er, at han er stærkt motiveret for at være med ved VM. Derfor har han trænet ekstra for at holde sig skarp. I forhold til kampformen er jeg ikke så bekymret på den her tid af året, fordi han har spillet længe, før han så nu får en ufrivillig pause. Det havde været værre, hvis det var i opstarten«, siger Åge Hareide, der vil se ham lidt an i en slags forlejr for 22 spillere i tre dage fra 23. til 25. maj – mens resten af truppen hviler for at få mentalt overskud.

»William kommer tidligt ind, fordi han ikke har spillet så meget. Det samme gælder blandt andet Simon Kjær og Riza Durmisi. Det er vigtigt, så vi kan få overblik over deres situationer, og vi vil følge hvert af deres skridt til de første træninger, der meget bliver baseret på spil med bolden. Så må vi se, hvordan de reagerer på det, også efter træningerne. Ved et VM er det vigtigt ikke at have for mange spillere, der har småskader eller ude af form«, siger landstræneren.

Med usikkerheden om William Kvist havde mange forventet, at Hareide ville inkludere to af Superligaens mest formstærke midtbanespillere i bruttotruppen: Brøndbys Christian Nørgaard og FC Midtjyllands Jakob Poulsen. Men de var ikke blandt de 35 navne, der til gengæld talte folk som Daniel Wass, Pierre-Emile Højbjerg, Mathias Jensen og Michael Krohn-Dehli – som ellers ikke har været en del af landsholdet på det seneste.