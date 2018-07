20 år efter: Unge franske spillere vil skrive deres egen historie

I 20 år har franske fodboldspillere hørt om den mytiske VM-finale i juli 1998, da Zinédine Zidane og Emmanuel Petit med tre mål mod Brasilien på hjemmebanen Stade de France sikrede Frankrigs landets første verdensmesterskab i fodbold.

»Nu er det på tide, at vi skriver vores egen historie«, siger midtbanespilleren Paul Pogba, og tilhængerne er enige. De og stort set resten af nationen, som i eftermiddag skal igennem hele følelsesregistreret i fanzoner som foran rådhuset i Paris, i Café des Sports i Vouziers i Ardennerne eller hjemme foran tv, har kun et ønske.

Landstræner Didier Deschamps og hans spillere skal skænke landet endnu en fortælling, de kan genopleve, genfortælle og leve højt på mange år fremover. Utålmodigheden efter at genopleve 1998 er så stor, at Champs-Élysées på få minutter var et gigantisk menneskehav efter sejren over Belgien tirsdag.

En af heltene fra 1998, Christian Karambeu, vil være på plads på stadion i Moskva i eftermiddag sammen med andre af veteranerne. De venter også, at Benjamin Pavard, Kilian Mbappé og Raphaël Varane lever op til de ’gamle drenges’ bedrift.

Men de peger ligesom en række kommentatorer i og udenfor sportens verden på en række paralleller med 1998.

Deschamps vinderkultur

De er begge meget beskedne mænd, som sætter spillerne i forgrunden. Ligesom Aimé Jacquet i 1998 har han formået at skabe en enhed af meget forskellige personligheder, og spillernes respekt for ham er enorm. Didier Deschamps var anfører for VM-holdet i 1998, han vandt EM to år efter, og han flere mesterskaber og Champions League-sejre bag sig med blandt italienske Juventus.

Som træner blev han mester med Olympique de Marseilles i 2010, inden han overtog det franske landshold efter dets skandaløse optræden med boykot af træneren i VM i Sydafrika i 2014.

Didier Deschamps havde modet til at rense grundigt ud i tæt samarbejde med fodboldforbundets ledelse, og han gav de nye spillere selvtillid.

»Deschamps har vinderkulturen i sig. Han hader at tabe, og han giver den følelse videre til os«, siger midtbanespilleren Blaise Matuidi.

De franske verdensmestre fra 1998. Foto: Carlo Fumagalli/AP

Ligeså vigtigt er det, at Didier Deschamps er stærk i modvind. I kvalifikationskampene til VM og helt frem til ottendedelsfinalen kritiserede sportspressen ham sønder og sammen for at spille et destruktivt, resultatorienteret spil.

»Det franske landshold har ikke udviklet sig efter flere år med Didier Dechamps som træner«, lød dommen fra kommentatoren Christophe Dugarry, VM-spiller i 1998, efter kampen mod Danmark.

»Holdet er ligeså anonymt som træneren«, sagde en kommentator på BFMTV.

Den samme kampagne blev ført mod Aimé Jacquet i 1998. Han blev ligesom Didier Deschamps beskyldt for ’konservatisme’ og for at holde fast i gamle spillere.

Men Didier Deschamps har overrasket ved at satse på unge og uprøvede spillere.

En af de gamle, Real Madrid-angriberen Karim Benzema, beskyldte sidste år Didier Deschamps for at være racist ved at holde nordafrikanske spillere ude, hvilket holdopstillingen med utallige spillere med ikke-europæisk baggrund er et dementi af.

Den bærende kraft på og udenfor banen er netop den begavede og velformulerede Raphaël Varane, hvis far stammer fra Martinique, og som med sin autoritet på banen og sin venlige optræden udenfor symboliserer det nye, folkekære landshold.