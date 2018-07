Baneløbere: Pussy Riot stormer ind på banen under VM-finalen - kræver politiske fanger løsladt i Rusland

VM-finalen i fodbold har det hele. Mål, drama og Pussy Riot.

Fire medlemmer af den russiske protestgruppe og punkband løb på banen 12 minutter inde i anden halvleg af finalen mellem Frankrig og Kroatien.

På de sociale medier skriver gruppen, at den tager skylden for baneløbet, som var en protest mod det politiske styre i Rusland.

I gammeldags politiuniformer

De fire baneløbere bar gammeldags politiuniformer, da de løb på banen, og en af dem nåede at lave 'high five' med den franske angriber Kylian Mbappe, inden alle baneløberne blev nedlagt af sikkerhedsvagter og ført væk fra banen.

»Hej til alle fra banen i Luzhniki. Her er cool, skriver gruppen på Twitter.

Efterfølgende har gruppen lagt et statement på Twitter og Facebook, hvor den har en række krav til de russiske myndigheder.

Blandt kravene er, at alle politiske fanger bliver løsladt, at man skal tillade politisk konkurrence i Rusland, og at man ikke skal fængsle folk uden grund.

En af baneløberne melder i telefon til nyhedsbureauet Reuters, at hun er blevet taget med på en politistation i Moskva.

ritzau