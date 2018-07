Robin Olsen jubler over penge til barndomsklub: FCK's gigantsalg gavner røven af 6. division Når det regner med knap 90 millioner kroner på FCK for salget af målmanden til Roma, så drypper det på flere svenske sekundaklubber.

FC København bekræftede i aftes en af de største handler i nordisk fodbolds historie, da den svenske landsholdsmålmand Robin Olsen skrev under på en femårig kontrakt med den italienske storklub AS Roma.

Romerne betaler i første omgang 63 millioner kroner i overgangssum, men beløbet vokser med bonusser, afhængigt af svensk-danskerens præstationer på banen, til potentielt 89 millioner kroner.

Fra Serie A til 6. division

Den danske klub meddeler på sin hjemmeside, at salget af VM-profilen er »en handel, der kan blive en af de største i FCK's historie«. Men også i Sverige kan en række mindre klubber juble over at få boostet bankkontoen.

De europæiske transferregler tilsiger, at en handlet spillers tidligere klubber skal begunstiges for deres bidrag til spillerens udvikling. Således skal FC København ekspedere 5 procent af det modtagne transferbeløb videre til Robin Olsens tidligere klubber, i alt omkring 4,5 millioner kroner.

Disse såkaldte solidaritetspenge fordeles videre mellem Allsvenskan-klubben Malmö FF samt de mere upåagtede LB07, IFK Klagshamn og Bunkeflo FF.

Ifølge beregninger fra Fotbollskanalen.se tjener 3. divisionsklubben LB07 1,3 millioner kroner på handlen. 2. divisionsklubben IFK Klagshamn og serieklubben Bunkeflo FF får en lille halv million kroner i kassen.

Robin Olsen glæder sig særligt over, at giganthandlen drypper på Bunkeflo FF, som målmanden fik sin fodboldopvækst i:

»Det er en fantastisk klub. Det er bare venner, der render rundt dernede. De har ikke haft penge overhovedet, og nu får de 600.000 kroner (svenske kroner, red.). Jeg er mest glad for, at Bunkeflo får de her penge«, siger Robin Olsen til Aftonbladet.

»Jeg har haft det godt i alle klubber. Men det betyder ekstra meget, når en 6. divisionsklub får de penge. Jeg ved, hvor meget det betyder for klubben. Ethvert lille barn, der løber rundt der og spiller fodbold, gør mig glad«, fortsætter Robin Olsen.

Lige så værdifuld som en fitnesskæde

FC København har i øvrigt også sikret sig en videresalgsklausul på 10 procent. Det betyder, at Løverne får en tiendedel af et eventuelt provenu fra salget, når Robin Olsen sælges videre på fodboldens lukrative transfermarked.

Dermed er FC Københavns nu tidligere førstemålmand blevet værdisat på nogenlunde samme niveau som kondikæden Fitness.dk.

Parken Sport & Entertainment, som FCK er en del af, offentliggjorde for en måned siden, at man agter at sælge fitnesskæden for 100 millioner kroner.