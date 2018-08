Triumf: FC Nordsjælland sender Sveriges største klub ud i mørket Holdet fra Farum kunne med en 1-0-sejr i Stockholm samlet vinde 2-0 og er nu fremme i 3. kvalifikationsrunde til Europa League.

Der var torsdag aften lagt i kakkelovnen til gæsterne fra FC Nordsjælland, for AIK fra Stockholm med den store fanbase og status af tophold i Allsvenskan ville revanchere sidste uges 0-1-nederlag i 2. runde af Europa League-kvalifikationen.

Men Sveriges største klub fik ikke stillet sulten, og det er FC Nordsjælland, der efter resultatet 1-0 går videre til 3. kvalifikationsrunde med en samlet 2-0-sejr.

Man kommer ikke uden at nævne en vis dansk teenager, 18-årige Andreas Skov Olsen. I første halvleg var han konstant det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og da han på en flot aflevering fra Mikkel Damsgaard sikkert lagde bolden i nettet, blev der et øjeblik lidt stille på Tele2 Arena.

De ellers højlydte svenske tilskuere fornemmede måske, at det kunne gå galt med planen om at skulle spille Europa League i denne sæson. Det har FC Nordsjælland nu en større chance for.

Næste opgave for FC Nordsjælland er Partizan fra Beograd 9. august.

Larsson er bare for meget

Afslutningen på første opgør i Farum var stadig i klar erindring. Sebastian Larsson leverede en vanvittig tackling bagfra mod Mads Pedersen, en stempling mod læggen, hvorefter svenskeren mente, at det var danskeren, der skulle straffes. Og siden har han udtalt, at han ikke rørte sin modstander. Han ved åbenbart ikke, at tv er opfundet.

Og torsdag var han der igen. Først skældte han ud på en holdkammerat, der ellers ville hjælpe ham, og så kom selvfølgelig en af de vilde tacklinger. Den gik ud over Magnus Kofod Andersen, og heldigvis modtog Larsson et gult kort. I Sverige har 33-årige Sebastian Larsson, der har en karriere i engelsk fodbold bag sig, flere gange fortalt, at han synes, der fløjtes frispark for småting.

Det meste af tiden i første halvleg brugte Larsson på at føre sig frem og forsøge at dirigere alt, hvad hans holdkammerater skulle gøre. Men det var bestemt ikke altid, de orkede at høre på ham.

Foto: 11610 Stina Stjernkvist/tt/Ritzau Scanpix AIK's Kristoffer Olsson forsøger sig her foran FC Nordsjællands mål, men uden held.

Effektiv FCN-omstilling

Og pludselig under en periode med svensk dominans slog FC Nordsjælland kontra. Mikkel Damsgaard fandt med en flot pasning fremstormende Andreas Skov Olsen, der sikkert scorede mod Oscar Linner på AIK-stregen.

Nu skulle AIK score tre gange for at bremse det danske mandskabs vej til næste runde i Europa League-kvalifikationen. Og den situation er aldrig helt let.

Det var den bestemt heller ikke for AIK, der før pausen var meget tæt på at komme yderligere bagud et par gange, da Andreas Skov Olsen viste masser af gåpåmod og talent i sin rolle som frontløber.

Danskere stod imod presset

De sidste 45 minutter blev indledt med et øget pres på FC Nordsjælland, og FCN-målmand Nicolai Larsen måtte tidligt levere en stor redning.

AIK's fans havde fået stemmerne tilbage, og de var med til at bære deres hold frem til en kompromisløs offensiv, som dog indebar en risiko for hurtige omstillinger.

Med selv om svenskerne maste på, var effektiviteten til at overse, og de to kampe mod AIK er en markant succes for cheftræner Kasper Hjulmand og hans mange unge spillere.