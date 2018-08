Ronaldo og tragisk brokollaps præger stemning i italiensk fodboldpremiere

En række af konkurrenterne har ligeledes forstærket sig, men om det er nok til at udfordre Juventus er tvivlsomt.

»Umiddelbart vil jeg mene, at Napoli og Roma er de nærmeste til at presse Juventus, og Napoli var tæt på at bremse Juve i forrige sæson, hvor holdet vandt i Torino og blot sluttede fire point efter. Napoli har fået Ancelotti som træner, og det kan yderligere styrke holdet, selv om han lidt går for at være bedst i turneringer med cup-systemet«, vurderer Mikkel Bischoff.

Der har ikke været meget snak om Emre Can, men han er en vigtig handel. Over hele Europa var han efterstræbt, men det blev os, der fik ham, og med hans tyngde på både det taktiske og tekniske plan bliver han en god forstærkning Pavel Nedved, Juventus-vicepræsident

»Med hensyn til Roma, så har man her samlet en rigtig god trup, men spørgsmålet er, om romerne allerede i denne sæson kan nå at spille en tilstrækkelig stærk enhed sammen. Inter får sikkert en god sæson, men de komme ikke til at true Juventus, og Lazio er meget afhængig af, om holdet mister eller ikke mister et par profiler i transfervinduet«.

Milan måske i bedring

Hvordan kan det være, at fodboldkommentatoren glemmer at nævne kæmpen AC Milan? Det hænger nok sammen med, at klubben for eksempel sluttede 31 point bag Juventus på en sjetteplads forrige sæson, og at der de senste par sæsoner har været meget rod i klubben angående ejerskab og trænere.

»1 Fifa World Club Cup – 3 Intercontinental Cup – 7 Champions League – 5 Europa Super Cup – 2 Cup Winners Cup –18 Serie A – 5 Coppa Italia – 7 Italia Super Cup«, står der med stolthed skrevet på Milan-hjemmesiden, men det er ved at være længe siden, de store titler kom i hus.

Der er tegn på, at den nye ejer, Elliott Management Cooperation, som er et amerikansk investeringsfirma, har skabt lidt mere ro uden for banen, og ansættelsen af spillerlegenden Paolo Maldini som direktør for strategisk udvikling kan være et vigtigt signal.