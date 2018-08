Spillerrådet vil have landsholdsaftale med DBU på plads nu Landsholdsspillerne vil have den på plads, så der er ro op til landskamp.

Der skal snart ligge en aftale klar mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen, hvis Danmarks fodboldlandskampe mod Slovakiet og Wales i september skal blive til noget.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse udsendt af Spillerforeningen, der repræsenterer landsholdsspillerne i forhandlingerne om en ny landsholdsaftale.

Landsholdets anfører, Simon Kjær, der er medlem af Spillerrådet, opfordrer til en løsning.

»Vi håber og tror på, at det vil lykkes at blive enige om en ny landsholdsaftale inden venskabskampen mod Slovakiet. Vi forhandler på livet løs, og vi skal have aftalen på plads nu, for at vi kan spille«, siger Sevilla-spilleren.

Aftalen skal komme på plads snart, så spillerne kan nå at rejse ind til landsholdssamlingen inden testkampen mod Slovakiet 5. september i Trnava.

Nations League-kamp venter

Fire dage senere tager Danmark i Aarhus imod Wales i en kamp i den nyoprettede Nations League.

Hvis der ikke bliver lavet en ny aftale, kan landsholdet blive kastet ud i en konfliktsituation a la kvindernes landshold

sidste år, hvor en VM-kvalifikationskamp mod Sverige blev aflyst, og Danmark tabte kampen 0-3 på skrivebordet.

Et lignende tilfælde hos mændene vil ramme dansk fodbold hårdt, sagde landstræner Åge Hareide tidligere mandag, da han udtog 21 spillere til kampene mod Slovakiet og Wales.

»Det er en katastrofe for dansk fodbold, hvis der ikke kommer en aftale. Det er ikke bare A-landsholdet, som bliver ramt, det kan være alle hold, for Danmark kan blive udelukket fra alt, og derfor skal det løses. Det er frustrerende. Danmark er det eneste sted i verden, hvor det sker«, sagde Åge Hareide.

Ritzau