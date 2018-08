Fem nedslag i dansk fodbold: Brøndby ser på fodboldlegendes søn, mens Hareide ser ud til at have fundet sin angriber

FOR ABONNENTER

Hagi. Gheorghe Hagi. Han var en verdensklassespiller, den nu 53-årige rumæner. Enhver klub ville være godt tilpas med at have en Hagi i spillerstaben. Brøndby har overvejet det, gør det nok stadig. Fornavnet er Ianis. 19 år ung, meget talentfuld – og søn af Gheorghe Hagi. Brøndbys sportsdirektør Troels Bech bekræfter, at han været af sted for at se Ianis Hagi live og ved en masse om ham.