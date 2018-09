Efter VM-katastrofen: Tyskland starter forfra med den sværest mulige modstander Landstræner Joachim Löw holder fast i kernen på sit hold, der bliver kastet for løverne mod Frankrigs verdensmestre i Nations League i aften.

Hvad var det lige der skete for de nu detroniserede verdensmestre på græsset i Moskva, Sotji og Kazan under de tre VM-kampe mod Mexico, Sverige og Sydkorea tidligere i år fra 17. juni og ti dage frem?

Bundlinjen var en tysk VM-exit efter nederlag til både Mexico og Sydkorea. Men hvordan kunne det gå til, at en af VM-turneringens største favoritter kunne falde så dybt og fornærme en måbende nation?

Fakta Nations League Uefas nye landsholdsturnering er inddelt i fire niveauer. Tyskland spiller på højeste niveau i League A's gruppe 1 med Frankrig og Holland. League A Gruppe 1, i aften: Tyskland-Frankrig. Søndag: Frankrig-Holland Gruppe 2, lørdag: Schweiz-Island. Tirsdag: Island-Belgien Gruppe 3, fredag: Italien-Polen. Mandag: Portugal-Italien Gruppe 4, lørdag: England-Spanien. Tirsdag: Spanien-Kroatien. Kommende kampdage: 11.-16. oktober og 15.-20. november. De 4 gruppevindere spiller i juni 2019 slutspil om Nations League-titlen, mens de 4 dårligst placerede hold rykker ned i League B. Vis mere

Den tyske landstræner Joachim Löw kunne – det havde været det letteste i verden – sådan set bare have sagt op og sagt farvel og tak efter 12 år med uafbrudt succes. Men han valgte i samråd med Det Tyske Fodboldforbund (DFB) at blive og sætte sig i spidsen for en større analyse af, hvad der burde være gjort anderledes internt i tysk fodbold før og under VM-turneringen, der endte med et historisk pauvert resultat.

Analysearbejdet med Das WM-Debakel og Das WM-Disaster, som sommerens russiske mareridt er blevet døbt i tysk presse, blev præsenteret i sidste uge. Og de, der havde sat næsen op efter en altoverskyggende hovedforklaring, der kunne kaste nyt og ukendt lys over den komplet uventede VM-nedtur, blev slemt skuffede. For da Joachim Löw efter næsten to måneders granskning med sin stab gjorde boet op, var det ikke en konklusion, der kunne få hverken kendere eller almindeligt fodboldinteresserede til at spidse ører; At stribevis af hold havde succes ved VM ved at tage udgangspunkt i en stærk defensiv og satse på omstillinger, tempo og kontrastød, det stod klart for de fleste allerede under VM-turneringens første uge.

Normalt er der jo nærmest ild i mine spillere Joachim Löw

Den tyske griben i egen barm begrænsede sig til, at Löw erkendte, at hans største fejlvurdering var, at han var så arrogant at tro, at han med en spillestil baseret næsten udelukkende på boldbesiddelse kunne spadsere gennem en indledende runde i en gruppe med bundsolide nationer Mexico, Sverige og Sydkorea.

I fremtiden skal der ifølge Joachim Löw og manager Oliver Bierhoff spilles mere »fleksibelt, varieret og stabilt«. Og så skal der igen fyres ordentlig op under spillerne i de firefoldige verdensmestres trup.

Foto: Lee Jin-man/AP Mesut Özil (th.) er historie på det tyske landshold.

»Normalt er der jo nærmest ild i mine spillere«, forklarede Löw i sidste uge, da han også udtog det hold, der skal indlede projekt genrejsning af tysk fodbold i Nations League-premieren i aften mod den sportsligt sværest tænkelige modstander.

En modstander, der til gengæld også er det hold, der måske har lettest ved at tænde gløden i tyskerne igen – de franske verdensmestre.

Størstedelen af fundamentet på det tyske landshold er Joachim Löw og co. da også tilfredse med, og kun ganske få etablerede navne er færdige som landsholdsspillere. Mesut Özil har selv valgt at sige stop oven på den affære, der begyndte en rum tid før VM, da han lod sig fotografere med Tyrkiets kontroversielle præsident Recep Tayyip Erdogan, mens en anden bærende spiller fra VM-triumfen i 2014 og 2018-nedturen, Sami Khedira, ikke blev udtaget. Joachim Löw vil »lige præcist på den position« afprøve andre spillere.

På den centrale defensive midtbane kan der derfor blive debut til den 25-årige Nico Schulz fra Hoffenheim, mens Bayer Leverkusens stjernefrø, den kun 19-årige Kai Havertz, der i øvrigt er blevet sammenlignet med Mesut Özil, kan komme i spil længere fremme på midtbanen.