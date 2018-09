Nødråb fra tidligere topleder: »Dansk fodbold står helt ude ved afgrunden« DBU's generalsekretær gennem 25 år, Jim Stjerne Hansen, ser landsholdskonflikten som et udtryk for et helt skævt forhold mellem parterne og bebrejder især Mads Øland fra Spillerforeningen for at være »aggressiv« og »trække forhandlingerne ud«. Der er behov for nye forhandlere, lyder budskabet.

FOR ABONNENTER Egentlig havde Jim Stjerne Hansen besluttet sig for at holde mund. Efter et kvart århundrede som generalsekretær i Dansk Boldspil-Union (DBU) samt et enkelt opråb i begyndelsen af 2017 var han endelig trådt i baggrunden og lod bare den traditionsrige sport gå sin gang i det lille kongerige. Men nu føler han det nødvendigt at råbe op igen.