Chelsea slider forgæves og misser førsteplads West Ham blev første hold til at tage point fra London-rivalen.

Chelsea havde søndag spillet, stjernerne og mulighederne for at skubbe Liverpool ned fra Premier Leagues førsteplads, men det endte 0-0 mod lokalrivalen West Ham.

I stedet for atter at sole sig på toppen må Chelsea derfor finde sig i at indtage tredjepladsen, der dog kan forbedres lørdag hjemme på Stamford Bridge mod netop Liverpool.

De to hovedstadshold mødte frem på London Stadium med vidt forskelligt udgangspunkt, selv om de begge havde vundet deres seneste opgør i Premier League. Chelsea kom med 5 flotte gevinster på stribe og kunne genindtage tabellens førsteplads foran Liverpool med en klar sejr, mens West Ham var faretruende nær bunden med blot 3 point efter de første 5 runder.

FAKTA Tophold næste gang Liverpool: Møder Chelsea ude Chelsea: Møder Liverpool hjemme Man. City: Møder Brighton hjemme Watford: Møder Arsenal ude





Chelsea kunne desuden præsentere Premier Leagues topscorer med belgiske Eden Hazard (5), og i det hele taget har det set ud til at skulle blive endnu en sæson, hvor Chelsea jagter trofæer, mens West Ham slås for overlevelse i den bedste engelske række.

Der var pres på begge hold, for Chelsea skulle tage alle 3 point på udebane, hvis holdet ville holde styr på Liverpool i toppen, og den slags krav er ikke altid helt enkle at indfri.



Chelsea søgte derfor ganske naturligt at sætte sig på spillet fra kampens start, hvilket West Ham ikke for alvor satsede på at forhindre, da hjemmeholdet havde forberedt sig på at skulle leve på omstillinger. West Ham-manager Manuel Pellegrini ønskede måske også at lade gæsterne bruge en god portion af energien for så lidt lettere at kunne være med efter pausen.

Stort Chelsea-overtag

En overgang i første halvleg var hjemmeholdets spillere blot statister, når Hazard og co. kørte bolden rundt på banen. Men det blev ikke ved. Efter et par gode muligheder via kontraspillet, begge til Michail Antonio, vågnede publikum i den grad op, da Chelsea alligevel så ud til at kunne trues.

Tempoet blev sat markant i vejret, og dommer Mike Dean blev udfordret, da han en overgang med korte intervaller måtte piske fra den ene til den anden ende af banen.

Selv om Chelsea var klart dominerende de første 45 minutter, så var status før anden halvleg, at det var hjemmeholdet. der havde haft de bedste målchancer, og trods svære betingelser leverede den nyindkøbte brasilianer, Felipe Anderson, lovende præstationer på venstrekanten.

Ineffektivt tophold

Som kampen udviklede sig i anden halvleg, blev det mere og mere tydeligt, at Chelseas problem denne gang var at få skabt de helt store målchancer trods et markant spilovertag. Manager Maurizio Sarri rejste sig adskillige gange og rystede på hovedet, når muligheder løb i ud i sandet.

Alvaro Morata afløste Olivier Giroud som frontløber, og han fik omgående en god scoringsmulighed, men West Ham-keeper Lukasz Fabianski leverede en stor redning. Hjemmeholdet stod nu meget dybt i banen og fik kun lidt luft, da Chelseas tyske forsvarer Antonio Rüdiger blev skadet. Her måtte Sarri sende den ellers bænkede og frustrerede anfører Gary Cahill på banen.

Det blev i slutfasen en lidt desperat og uforløst måljagt for Chelsea, der må satse på større effektivitet mod Liverpool lørdag aften.