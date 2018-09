Tyskland snupper EM i fodbold for næsen af Tyrkiet EM-slutrunden i 2024 skal afvikles i Tyskland.

Det bliver i Tyskland en stor del af en kommende generation af danske landsholdsspillere i 2024 måske skal spille om EM-trofæet.

Det tyske værtsbud blev torsdag nemlig foretrukket af Det Europæiske Fodboldbunds (Uefa) eksekutivkomité, da denne i Nyon i Schweiz vendte tommelfingeren nedad til Tyrkiet og dermed knuste buddet fra grænseområdet mellem Europa og Asien. Et deja-vu for tyrkerne, der flere gange tidligere har fået ødelagt drømmen om et stort værtskab i olympisk regi.

Euro 2024 Her skal der spilles Hamburg

Berlin

Leipzig

Gelsenkirchen

Dortmund

Düsseldorf

Köln

Frankfurt

Stuttgart

München Vis mere

17 medlemmer af Uefas eksekutivkomité var stemmeberettigede.

»The host of the Euro 2024 will be Germany«, lød det fra Uefa-præsident Aleksander Čeferin på scenen i Nyon.

Spøgelset fra 2006

Tyskland var senest vært for en stor turnering for mænd i 2006, da VM blev afviklet med åbningskamp mellem Tyskland og Costa Rica i München og den højspændte finale i Berlin, hvor Frankrigs Zinedine Zidane som en olm tyr stangede italieneren Marco Materazzi i den forlængede spilletid, så rødt og måtte se mændene fra støvlelandet trække det længste strå i straffesparkskonkurrencen.

2006-slutrunden i Tyskland huskes ikke kun for dramatikken, men i høj grad også for det efterspil, der siden har været. Det har nemlig vist sig, at den tyske organisationskomité ikke kun brugte fodboldkejseren Franz Beckenbauers charme og selvtillid, da værtskabet skulle sikres. Omkring 50 millioner kroner blev med det nu skandaliserede nationalikon som omdrejningspunkt brugt på at købe stemmer i en periode, hvor nøglepersoner i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) levede og agerede i en parallelverden - og solgte sine stemmer til højestbydende.

Det tyrkiske problem

Tildelingen af EM i 2024 til Tyskland kommer ikke som nogen overraskelse. Uefa havde allerede efter deres første gennemgang af de to ansøgeres porteføljer påpeget de tyrkiske myndigheders fortolkning af menneskerettigheder som et væsentligt punkt, hvor Uefas og de herskende værdier i Tyrkiet kolliderer.

Så sent som i sidste uge lod Uefa sive, at de undrer sig over, at der fra tyrkiske side i relation til EM ikke foreligger et projekt, der kan garantere beskyttelsen af menneskerettigheder. Et problem Uefa ikke havde for bare fire måneder siden, da europæisk fodbolds magthavere tildelte Tyrkiet og Atatürk Olympic Stadium i udkanten af Istanbul Champions League-finalen i 2020.

Møde med Merkel

Menneskerettighedsproblematikken og ytringsfrihed var også på dagsordenen, da den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan ganske få timer før fodboldafgørelsen i Schweiz landede til et tre dage langt statsbesøg i netop Tyskland.

I lufthavnen Tegel i Berlin blev Erdogan mødt af en gruppe aktivistiske journalister, der ville gøre præsidenten opmærksom på de mange kollegaer, der sidder fængslet i Tyrkiet.

Måske Recep Tayyip Erdogan og den tyske kansler Angela Merkel nu også tager sig en snak om fodbold.

EM i 2020 afvikles i 12 forskellige europæiske byer som led i turneringens 60 års jubilæum. Blandt andet skal fire kampe afvikles i København. Uanset om Danmark kvalificerer sig. Hvis ikke får de en EM-chance mere fire år senere syd for grænsen.