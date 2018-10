Peter Møller: Konflikt var skyld i kvindernes missede VM Konflikt mellem fodboldkvinderne og DBU betød, at Danmark sidste år blev taberdømt i VM-kvalifikationskamp.

Tirsdag stod det klart, at de danske fodboldkvinder ikke kommer med til VM, efter holdet tirsdag tabte med 1-2 - og dermed samlet 1-4 efter to kampe, til Holland.



Men VM-billetten blev allerede smidt væk sidste år, hvor Danmark på grund af konflikten mellem landsholdsspillerne og Dansk Boldspil Union (DBU) blev væk fra en VM-kvalifikationskamp mod Sverige og blev taberdømt.

Luften skal renses

Det mener DBU's nye fodbolddirektør, Peter Møller, som TV2 Sport har talt med efter kampen mod Holland tirsdag.

»Desværre må vi erkende, at konflikten havde store konsekvenser for kvindelandsholdet, som lige nu ser følgerne af det og ikke kvalificerer sig til den her slutrunde«, siger Peter Møller til TV2 Sport.



»Efter konflikten var holdet under et massivt pres og præsterer vel ikke på det niveau, de gerne vil både mod Kroatien, Sverige og så i de her kampe mod Holland. Det er selvfølgelig skuffende, men vi må også bare sige, at der er måske noget mentalt, der har hængt fast der, som vi skal have snakket om og have renset luften«.

Danmark sluttede som toer i VM-kvalifikationsgruppen efter Sverige.

Uenig nøglespiller

Holdet blev lige præcis blandt de bedste toere, og dermed skulle det spille to playoffkampe, hvor det altså blev til et samlet nederlag til europamestrene fra Holland på 1-4.

Nadia Nadim blev den eneste danske målscorer i kampene mod Holland, og hun mener ikke, at man kan kaste skylden for det missede VM på konflikten.

»Selvfølgelig er det med til, at vi taber tre point, men vi har haft det i hænderne tre gange. Tre kampe, hvor vi selv kunne have afgjort det. Det gjorde vi ikke. Så jeg synes ikke, at det er konfliktens skyld«, siger hun til TV2 Sport.

Ritzau