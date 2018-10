Mulig matchfixing: Thorup får turbulent start i Belgien Der var onsdag gang i biksen i Gent, der præsenterede Jess Thorup som ny træner og fik besøg af politiet.

Mens Jess Thorups agent forhandlede med den belgiske klub KAA Gent om cheftrænerposten, kom belgisk politi og ransagede klubben i forbindelse med en omfattende sag om matchfixing i belgisk fodbold.

Det har været rapporteret, at den tidligere FC Midtjylland-træner sad i møde, da klubben fik besøg af ordensmagten, men det er ikke sandt, fortæller træneren.

»Jeg var ikke del af den seance. Men som jeg forstod på min agent, så stod politiet, eller hvem det var, også der, og de skulle ind og have en snak. Det foregik stille og roligt«, siger Thorup.

Målt på resultater har denne sæson været svær for Gent, og det har været en medvirkende årsag til, at han onsdag blev præsenteret som ny træner i klubben, der har haft stor udskiftning på den post gennem årene.

Men sagen om matchfixing, der endnu er uopklaret, men hvor flere store klubber og klubpersoner i Belgien er under mistanke, bragte turbulensen op i et endnu højere luftlag.

»Jeg kunne godt mærke på folkene omkring, at selvfølgelig giver det noget uro og noget fokus, der skulle flyttes. Hvad er det lige, der er gang i belgisk fodbold? Selvfølgelig er det stort her«, siger Thorup.

Den 48-årige træner har ikke haft betænkeligheder ved at skifte trods uroen.

»Det har ikke haft den store effekt. Selvfølgelig har vi snakket kort om det«, siger Thorup.

For ham var det vigtigt at få klubledelsens ord for, at den ikke har været involveret i noget.

»Derefter har det ikke været en del af vores eller mine tanker overhovedet. Nu skal proceduren gå, som den går, og så må vi tage den derfra. Lige nu er det vigtigste for mig egentlig at få min aftale på plads«, siger Jess Thorup.

ritzau