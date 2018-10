Hvad har 'Gift ved første blik' med fodbold at gøre? Alt!

FOR ABONNENTER

Det er en gammel pointe fra min side, at en fodboldkamp kan være lige så spændende som det bedste tv derude. At der kan være lige så meget drama. Lige så mange hårdkogte hurtige helte (Mohamed Salah f.eks.) og skruppelløse skurke (Sergio Ramos f.eks.) på fodboldbanen som i vinterlandet i ’Game of Thrones’. At der i fodboldverdenen er underligt fascinerende og skræmmende mænd som i ’Sopranos’ (Mourinho f.eks.), gadebaroner som i ’The Wire’(Zlatan, hvem ellers?). Det er den slags, jeg igen og igen siger til damerne, når de brokker sig over, at fodbold, det er for kedeligt.