Champions League: Juve og Ronaldo sætter United og Mourinho på plads

Cristiano Ronaldo sagde tirsdag på et pressemøde, at han følte sig sikker på ikke at blive straffet, efter en amerikansk kvinde har anklaget ham for en voldtægt, der skulle være foregået for ni år siden.

Uanset hvordan den meget ubehagelige sag falder ud, så gav portugiseren hurtigt en prøve på sin klasse inden for stregerne, da han med Juventus tirsdag aften mødte frem på sin tidligere hjemmebane Old Trafford.

Champions League-kampen mod Manchester United var cirka 17 minutter gammel, da Ronaldo sprintede i dybden i højre side af banen, og hans indlæg endte efter et kort møde med Juan Cuadrado hos argentinske Paulo Dybala, der sikkert lagde bolden i nettet bag David De Gea.

1-0 til det italienske mandskab, der lignede et hold i god kontrol med begivenhederne mod José Mourinhos pressede United-hold. Hvad kunne den erfarne portugisiske manager finde på, så hans spillere fandt troen på et point eller måske endda en sejr?



Det var ikke en let opgave, for et godt organiseret Juventus-hold satte sig tungt på spillet, og før pausen var det tættere på 2-0 til Juventus end en udligning for hjemmeholdet.

Kampen endte 1-0 til Juventus, der især i første halvleg leverede en stor præstation på fremmed græs. Der var klasse over alt, hvad holdet fra Torino foretog sig.

Det er ikke stjernespillere, Manchester United mangler, og tirsdag var profiler som Paul Pogba, Romelu Lukaku, Anthony Martial, Juan Mata og Marcus Rashford i aktion, men før pausen blev de fuldstændig holdt væk fra bolden.

Ronaldo tæt på scoring

I starten af anden halvleg rasede Juventus-træner Massimiliano Allegri på sidelinjen, fordi hans spilleres afleveringer lå upræcist, hvilket gav United muligheder for omstillinger. Men hurtigt overtog gæsterne igen kontrollen, og Cristiano Ronaldo bragede et skud mod målhjørnet, som blev fantastisk pareret af De Gea.

Tempoet var højt, for United-spillerne jagtede bolden i et forsøg på at erobre noget initiativ, og i korte perioder fik de stresset Juventus, der ikke havde lige så let ved at dominere som i de første 45 minutter.





Men der var alligevel rigeligt at se til for hjemmeholdets forsvar, hvor ikke mindst svenske Victor Lindelöf kæmpede med imponerende intensitet og påpasselighed for at forhindre flere italienske scoringer.

Pogba stod efter 75 minutters spil for sit holds hidtil bedste forsøg mod mål, da han med et flot drejet venstrebensskud sendte bolden mod stolpen. Det opmuntrede hans hold, der nu kastede ekstra kræfter i at presse modstanderne.

Der blev arbejdet hårdt for sagen, men Juventus havde rutine til at spille sig ud af problemerne og har med sejren det ene ben i ottendedelsfinalerne. Manchester United er dog stadig favorit til at gøre italienerne selskab, for schweiziske Young Boys tog med 1-1 point fra Valencia, hvilket gavnede englændernes chance for avancement.

For Mourinho kan nederlaget give flere problemer med United-fans og de britiske medier. Pogba leverede trods sit fine skud ikke en mindeværdig kamp, og Cristiano Ronaldo er set bedre, selv om han af og til lynede.

Foto: Piroschka/Ritzau Scanpix Kasper Dolberg i aktion tirsdag aften, da Ajax mødte Benfica i Champions Leagues gruppe E.

Favoritterne slår til

I gruppe F ser Lyon og Manchester City til snart at have sat sig på de to pladser til ottendedelsfinalerne, for City vandt tirsdag 3-0 på udebane over Shakhtar Donetsk, mens Lyon også på udebane spillede 3-3 mod Hoffenheim.

I gruppe G vandt Real Madrid 2-1 over Viktoria Plzen, mens Roma besejrede CSKA Moskva 3-0.

Ajax stillede hjemme op med både Kasper Dolberg og Lasse Schöne, og det hollandske mandskab tog en 1-0-sejr i sidste minut mod Benfica. Dermed deler FC Bayern og Ajax førstepladsen med både samme antal point og samme målscore.

Onsdag aften er der flere interessante opgør som f.eks. Barcelona-Inter, Dortmund-Atlético Madrid og PSG-Napoli.