Kilden bag Football Leaks: Fodbolden er en »yngleplads for kriminel aktivitet«

Det er en tarvelig lejlighed i Østeuropa. Den er meget lille, en stor fugtplet tegner et abstrakt mønster på loftet, og et af vinduerne er umuligt at lukke.



Men denne augustdag sidder en mørkhåret ung mand i shorts på en sort plastikstol og ænser intet af tristessen omkring ham. Han er alt for optaget af de mange dokumenter, som han hastigt kalder frem på computerskærmen foran sig – i hans øjne udstiller de langt kedeligere tilstande end den tarvelige lejlighed, der udgør hans hjem i nogle dage.

De handler om fodbold.

»Klubberne snakker hele tiden om, hvordan de markedsfører alt lortet bedre og tjener endnu flere penge. Kun én ting snakker de aldrig om: fansene. Om de mennesker, der har gjort den her sport stor«, siger manden.

Han kalder sig John, men hedder det ikke. Et anonymt pseudonym. Da han voksede op i Portugal, lærte han at elske fodbold, som det er tilfældet for så mange børn verden over. Han er fodboldromantiker og en nørd af den slags, der kan nævne alle spillere i andenrangsklubber eller opliste mesterhold fra ligaer over hele Europa.

»I Portugal lever næsten alle for fodbolden, meget passioneret. Det ligger vel dybt i vores dna. De fleste børn tilbringer størstedelen af barndommen med at sparke til en fodbold«, fortæller han.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og mails afslører skyggesiden af ’verdens smukkeste spil’. Dokumenterne viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet.

Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations: Mediapart (Frankrig), L’Espresso (Italien), Expresso (Portugal), Reuters (Storbritannien), RCIJ/TBS (Sortehavslandene), Le Soir (Belgien), NRC (Holland), Nacional (Kroatien), VG (Norge), NDR (Tyskland), Premieres Lignes (Frankrig), De Standard (Belgien), Tamedia (Schweiz).

Vis mere

Men noget har ændret sig, og det er derfor, han i august befinder sig i en tarvelig lejlighed et sted i Østeuropa. Fodbolden har mistet sin uskyld. Det har han set så mange eksempler på de seneste år, hvor han har været engageret i det whistleblowerprojekt, han kalder Football Leaks. Og han finder stadig flere eksempler på computeren. Beskidte kontrakter, penge under bordet, skattefusk. Blandt andet. Meget af det er med til at gøre det dyrere for alle de fans, der bare er vilde med sporten og køber billetter, merchandise og tv-pakker.

»Alt må frem i lyset. Alle de folk, der elsker fodbolden og betaler for den hele tiden, har ret til at forstå, hvordan industrien virkelig fungerer. Fodbolden er helt ude af kontrol«, siger John, en kvik ung mand, der taler fem sprog:

»Det hele sker i hemmelighed, der er begrænset kontrol, ingen gennemsigtighed – det er en yngleplads for kriminel aktivitet«.

Verdens største læk

John er ikke alene i lejligheden. Han sidder der sammen med den tyske journalist Rafael Buschmann fra nyhedsmagasinet Der Spiegel. De har kendt hinanden i et par år – siden engang i februar 2016.

På det tidspunkt havde John været i gang med whistleblowerplatformen Football Leaks i et lille halvt år, og han havde allerede lækket flere dokumenter, der havde rystet dele af fodboldverdenen. Blandt andet papirer, som viste, at skruppelløse spekulanter reducerede spillere til aktier for egen vindings skyld og brugte klubber som genstande i deres økonomiske kæmpespil.

»Vi besluttede at starte det her tilbage i september 2015, og vores primære mål dengang var at afsløre alle løgnene og kontroverserne i portugisiske klubber. Men heldigvis, takket være vores kilder, var vi i stand til at krydse grænserne og nåede andre europæiske lande«, siger John, der konsekvent omtaler projektet med et ’vi’, men ikke ønsker at uddybe, hvem der står bag.

»I starten var tanken at publicere enkeltdokumenter næsten hver dag. Men tidligt i 2016 nåede vi frem til, at vi ikke opnåede nok på den måde. Samtidig havde vi stadig større problemer med at analysere materialet på grund af dets voksende størrelse og mangel på ordentlig software og hardware. Efter en kort, men klar snak med Der Spiegel besluttede vi at dele al data med dem«.

Ved flere møder fik Rafael Buschmann overdraget harddiske fyldt med digitaliserede dokumenter. Siden delte Spiegel dem med researchnetværket European Investigative Collaborations (EIC) – som Politiken er medstifter af – og siden december 2016 har medier fra store dele af Europa publiceret flere hundreder historier om fodboldens mørke bagside.

De har handlet om Cristiano Ronaldo, der driblede mere end 1 milliard kroner i skattely. Om Michael Laudrups mangeårige agent, Bayram Tutumlu, der i det skjulte tjente penge på de spillere, Premier League-klubben Swansea hentede i danskerens tid som manager. Om agenter, der på ulovlig vis tilegnede sig formuer for spillerhandler. Og om meget mere.

Siden dengang har talrige topspillere fået skattesmæk, ligesom efterforskere rundt omkring i Europa fortsat undersøger spillere, agenter, rådgivere, klubledere i forskellige sager om korruption, økonomisk fusk med mere.

Men for John er det ikke nok. Tidligere i år overleverede han flere dokumenter til Spiegel, så lækket nu rummer mere end 70 millioner mails, kontrakter, skyggeaftaler, regneark, fakturaer, kontoudtog, spillerhandler med mere. 3,4 terabyte. Alle tiders største læk af data.

De seneste otte måneder har flere end 80 journalister fra 15 mediehuse i regi af EIC arbejdet med at analysere de digitale papirer i jagten på væsentlige historier om alt det, der foregår i fodboldens kulisser. De handler blandt andet om fodboldens måske mægtigste mand, økonomisk fusk i storholdene Paris Saint-Germain og Manchester City, mystiske klubejerskaber.