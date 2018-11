Rosenborg holder på Bendtner trods dom Måske skal danskeren spille allerede i weekenden.

Fodboldklubben Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, siger, at klubben holder fast i Nicklas Bendtner trods angriberens voldsdom.

»Selvfølgelig er det en alvorlig sag og en uheldig sag for både Rosenborg og Nicklas Bendtner«, siger Dyrhaug til TV2 ifølge NTB, men slår fast, at dommen ikke kommer til at koste danskeren en fyreseddel.

»Han er Rosenborg-spiller og fortsætter som spiller i Rosenborg«.

Bendtner fik fredag en dom på 50 dages ubetinget fængsel for vold mod en taxachauffør. Han ankede på stedet dommen til frifindelse.

Men uanset om dommen stadfæstes i landsretten, så kommer Rosenborg altså ikke til at fyre Bendtner. I stedet vil man forsøge at hjælpe den danske angriber.

»Fodboldspillerne i Rosenborg er forbilleder, og derfor er det en uheldig sag. Vi havde gerne været den foruden, og vi tager den alvorligt. Derudover forsøger vi at tage vare på Nicklas«, lyder det fra Dyrhaug.

Bendtner har kontrakt med klubben frem til 31. december 2019.

Tove Moe Dyrhaug slog samtidig fast, at Nicklas Bendtner også er i spil til Rosenborgs kamp søndag.

Det bekræfter også den norske klubs sportschef over for Ekstra Bladet. Til avisen oplyser han, at Bendtner efter planen træner med lørdag frem mod kampen søndag.

Danskeren var også i aktion for klubben så sent som torsdag aften, hvor han stod for det ene af de to mål, som sikrede Rosenborg sejren på 2-1 mod Start og dermed en plads i pokalfinalen.

Den danske angriber blev fredag dømt for at have slået og efterfølgende sparket en liggende taxachauffør i København tilbage i september.

Mens Bendtner blev dømt for vold efter den milde voldsparagraf, så blev taxachaufføren frifundet for anklagen om forsøg på vold, da han havde kastet en tom dåse mod Bendtner og dennes kæreste.

Ritzau