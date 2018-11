Fifa svarer på Football Leaks: Det er 'falske rygter' fra 'ulykkelige' mennesker

Medier har rottet sig sammen med forsmåede fjender af fodboldens øverste leder, Gianni Infantino, for at sprede falske rygter om ham.

Sådan lyder reaktionen fra Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, hvor Infantino er præsident. Politiken og 14 andre europæiske medier har via whistleblower-platformen Football Leaks beskrevet, hvordan Infantino spiller en hovedrolle i flere sager om penge og magt, hvor han har sagt én ting udadtil og handlet anderledes indadtil.

Der er tale om »et bevidst forsøg på at bringe Fifa i miskredit og vildlede deres læsere«, skriver Fifa i en pressemeddelelse om sagen.

Fifa skriver ikke, hvilke af mediernes afsløringer de mener er vildledning. Infantino optræder blandt andet i en Football Leaks-historie om, at Infantino i sin tid som generalsekretær i Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, i hemmelighed har hjulpet storklubberne Manchester City og Paris Saint-Germian til at slippe billigt fra at bryde økonomiske regler.



En anden historie handler om, at Infantino har blandet sig i Fifas nye etiske kodeks. Kodekset skulle udarbejdes uafhængigt, men præsidenten har ifølge artiklerne fået udvandet og svækket en række tiltag i kodekset. Blandt andet skal Fifas efterforskere vente tre måneder, før de griber ind i mistænkelige sager.

Historierne bygger på over 70 millioner hemmelige dokumenter, som er lækket til Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier.

Fifa: Historierne kommer fra tidligere Fifa-folk

I sin pressemeddelelse skriver Fifa, at forbundet ser mediedækningen som et forsøg på at underminere Fifas nye ledelse og Infantino i særdeleshed. Fifa antager i pressemeddelelsen, at historierne må stamme fra forsmåede folk, som tidligere har arbejdet for Fifa.

»Det kommer ikke som en overraskelse, at nogle af dem, som er blevet fjernet og erstattet, eller som er ulykkelige, fortsætter med at sprede falske rygter og insinuationer om den nye ledelse. Vi er opmærksom på, at der er mennesker, som på grund af frustration gerne vil underminere Fifa af grunde, som er i deres egen interesse«, skriver Fifa.

I pressemeddelelsen optræder også et direkte citat fra Gianni Infantino, hvor han også insinuerer, at det er tidligere Fifa-folk, der må stå bag historierne:

»Det har altid stået klart for mig, at jeg ville møde stærk modstand, særligt fra dem, som ikke længere skamløst kan tjene på et system, de var en del af«, siger Gianni Infantino i pressemeddelelsen.

Fifa beklager desuden, at medierne fokuserer på, at Fifa har forbedret sig, siden korruption i forbundet blev afsløret for nogle år siden:

»Der er derfor også grund til at beklage, at nogle medier til tider støtter sådanne falske påstande, tilsyneladende uden at tænke eller overveje de meget virkelige og væsentlige ændringer, som er blevet lavet hos Fifa, siden det tidligere regime blev fejet bort under en sky af skam«, skriver Fifa i pressemeddelelsen.

Fifa: Intet af det er kriminelt

Fifa skriver flere gange om falske rygter og falske påstande, men udpeger ikke, hvilke påstande forbundet mener er falske. Fifa skriver ikke, hvorfor påstandene er falske. I sin meddelelse bestrider forbundet ingen enkeltdele af de oplysninger, der er kommet frem.

Dog understreger Fifa, at forbundet ikke mener, at medierne har afsløret noget, som er kriminelt, hvilket viser, at Fifa har forbedret sig i de senere år.

»Vi vil ikke blive distraheret fra vores arbejde, idet Fifa indiskutabelt er i en langt bedre position, end det var for to år siden«, skriver Fifa.

Politiken og de andre medier i samarbejdet vil i de kommende dage bringe nye historier fra lækagen.