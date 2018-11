Champions League: Tottenham er nødt til at stole på Harry Kane En sejr på Wembley er nødvendig, hvis Christian Eriksen & Co. skal videre fra gruppespillet.

Betingelserne står klart for Tottenham: Det pressede London-mandskab skal vinde aftenens hjemmekamp i Champions League for overhovedet at have muligheden for gå videre fra gruppe B.

Taber de, mens Inter på hjemmebane vinder over FC Barcelona, er Tottenham ganske enkelt ikke i stand til at nå gruppens to øverste pladser og misser chancen for videre avancement i dette års turnering. Da situationen er den samme for de hollandske mestre fra PSV Eindhoven, er der lagt op til et opgør på Wembley med ivrig jagt efter sejr fra begge holds side.

Champions League Aftenens kampe 18.55 Monaco-Club Brugge 18.55 Røde Stjerne Beograd-Liverpool 21.00 Atlético Madrid-Borussia Dortmund 21.00 Inter-FC Barcelona 21.00 Tottenham-PSV Eindhoven 21.00 Napoli-Paris Saint-Germain 21.00 Schalke 04-Galatasaray 21.00 FC Porto-Lokomotiv Moskva



»En sejr er altafgørende«, konstaterer Tottenham-træner, Mauricio Pochettino, logisk over for uefa.com.

Masser af skader hos Tottenham

Hjemmeholdet stoler i vid udstrækning på Harry Kane som målscorer. Han har i tre Champions League-kampe scoret to gange, men brændte i seneste spillerunde – det omvendte opgør i Eindhoven – et hav af chancer mod 2-2-kampens slutning, hvor en scoring til havde givet Tottenham et helt andet udgangspunkt inden mødet på Wembley.

Mauricio Pochettino bekræfter i følge uefa.com, at Dele Alli er klar til at støtte offensiven. Han har dog ikke scoret for Tottenham siden 26. september i en ligakamp mod Watford. Hjemmeholdet må til gengæld undvære skadede profiler som Eric Dier, Victor Wanyama, Danny Rose, Jan Vertonghen og Mousa Dembélé samt karantæneramte Hugo Lloris og George Marsh.

»Jeg har ikke mange spillere at vælge imellem. P.t. er vi kun 18-19 stykker. Der er en lille chance for, at vi går videre – det er virkeligheden. Men jeg tror ikke, at det påvirker os. Vi ved alle, at vi skal vinde. Det er en god mulighed for at få de tre point og have håb i de næste kampe mod Inter og Barcelona«, siger Mauricio Pochettino til uefa.com og anbefaler i øvrigt den nye sæson af ’House of Cards’, som han »har lært en del af« uden at komme nærmere ind på hvad.

PSV regner med sidsteplads

Wembleys hjemmehold er det eneste London-håb i dette års Champions League, efter at Arsenal og Chelsea skuffende må nøjes med Europa League i denne sæson. Det lægger pres på Tottenham – ikke mindst i betragtning af, at de to sidste modstandere i gruppespillet er Inter og FC Barcelona med henholdsvis seks og ni point.

I den sammenhæng rækker det ene point, både Tottenham og PSV Eindhoven har efter uafgjort indbyrdes, ikke langt – og hollænderne har da også nærmest opgivet at gå videre.

»Vi regner med at ende på en sidsteplads. Men hvis vi vil noget, skal vi også vinde. Vi er på et stadion med en flot historie. Alle vil spille her - og vi har nogle våben på vores hold«, siger PSV-træner Mark Van Bommel til uefa.com.