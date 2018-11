FC Nordsjællands ejer om City-aftale: »Uden disse partnerskaber er det sikkert, at Right to Dream ikke ville eksistere i dag«

Tom Vernon understreger det flere gange: »Vi har intet at skjule«.



Tidligere har den britiske ejer og formand for FC Nordsjælland ellers bestredet, at der skulle være en officiel forbindelse mellem den danske klub og mægtige Manchester City – ligesom det ikke offentligt har været bekræftet, at der var en konkret samarbejdsaftale mellem den engelske mastodont og hans akademi i Ghana, Right to Dream.

Men begge dele er tilfældet, kan Politiken i dag afsløre på baggrund af dokumenter fra Football Leaks. Via kontrakter har Manchester City blandt andet sikret sig førsteretten til at skrive under med de største talenter fra det ghanesiske akademi, også efter at de eventuelt er skiftet til FC Nordsjælland. Konstruktionen møder kritik fra flere iagttagere, men Tom Vernon forsvarer den – og fastholder, at »Right to Dream ikke har noget at skjule«, som han skriver i et brev om akademiets arbejde til Politiken.

Hvorfor så du det som en god idé at give Manchester City førsteretten til spillere fra Right to Dream - og til de afrikanske akademispillere i FC Nordsjælland?

»Efter vores mening kan det gavne unge ghanesere, at Right to Dream er i stand til at give dem muligheden for at få helt gratis stipendier på Right to Dream, der dækker uddannelse, karakterudvikling og fodboldudvikling«, skriver Tom Vernon.

Han tilføjer, at »hvis Manchester City var villig til at hjælpe Right to Dream med det«, ville det også »kunne gavne de unge ghanesere«. Og han hæfter sig ved, at den engelske storklub »til gengæld kun ville have muligheden for at tilbyde Right to Dream-kandidater en professionel kontrakt (til det, vi forstår, var markedets pris) med den viden, at Right to Dream eller FCN ville overføre kandidaten«.

Hvad var dit rationale bag at lave en kontrakt med Manchester City på vegne af FC Nordsjælland?

»Alle beslutninger, FCN træffer, er til gavn for FCN og klubbens mål. Da Right to Dream købte FCN var det nødvendigt at udvide det partnerskab, som Right to Dream havde med Manchester City, til at inkludere FCN i respekt for enhver Right to Dream-kandidat, der sluttede sig til FCN«, skriver Tom Vernon.

Manchester City kan vælge spillere ’vederlagsfrit’. Hvordan han sådan en aftale være i FC Nordsjællands interesse?

»Right to Dream købte FCN. Right to Dream-kandidater kommer til FCN uden en overgangssum. Jeg vil ikke kommentere på detaljer i transfers fra FCN andet end at sige, at enhver spiller selv har den endelige beslutning, om han vil acceptere et skifte. Og jeg betragter ikke noget, som FCN gør, som værende i strid med sine egne interesser«, skriver Tom Vernon.