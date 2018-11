Fifa vil undersøge Manchester City's kontroversielle aftale med FC Nordsjælland

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) vil nu undersøge, om det var i strid med sportens regler, da FC Nordsjælland og Manchester City i maj 2016 indgik en hemmelig aftale.

Det sker på baggrund af Politikens artikler, der ved hjælp af dokumenter fra Football Leaks beskriver, hvordan den engelske klub fik ret til at hente afrikanske spillere fra Farum-holdet gratis.

»Fifa ser nærmere på sagen«, siger en talsmand fra forbundet til The Times.

Tidligere har sager om tredjeparters indblanding ført til store bøder og i enkelte grove tilfælde også sportslige straffe.

I en meddelelse ønsker Premier League ikke at bekræfte, om ligaen også vil starte en undersøgelse af Manchester City’s aftale, men udtaler generelt:

»Ligaen har stærke regler, når det handler tredjepartsejerskab, udover Fifa’s regler. Skulle vi modtage underbygget materiale, der indikerer, at vores regler kan være brudt, vil vi selvfølgelig efterforske, og det har vi også vist tidligere«.

De kontroversielle klausuler

Ifølge sportsjurister er især tre af klausulerne i aftalen mellem Manchester City og FC Nordsjælland kontroversielle og kan være i strid med Fifa’s regler. Det handler netop om såkaldt tredjepartsejerskab og tredjeparters kontrol over klubber.



De dikterer, at klubber ikke må indgå kontrakter, der giver »enhver tredjepart« muligheden for at have indflydelse på spillerhandler. Det skal blandt andet beskytte spilleres rettigheder og sikre, at alle klubber er frie til at træffe de sportsligt bedste valg.

På samme måde er det heller ikke tilladt at afgive en andel af fremtidige salg til en tredjepart. Men begge dele var netop en del af kontrakten mellem Manchester City og FC Nordsjælland, siger sportsjuristerne.

FC Nordsjællands britiske ejer og formand Tom Vernon skrev under på, at FC Nordsjælland ikke måtte »overdrage nogen spillers certifikat uden foregående skriftligt samtykke fra Manchester City« – og englænderne kunne »tilbageholde denne godkendelse efter eget valg«.

Samtidig skulle den danske klub »gøre sit bedste for at effektuere« et skifte »vederlagsfrit«, hvis englænderne var interesserede i at hente en af de unge spillere med en fortid på det ghanesiske fodboldakademi Right to Dream, der ejer FC Nordsjælland.

Endelig fremgik det også af aftalen, at Manchester City var sikret 25 procent af enhver salgsindtægt, hvis Farum-klubben solgte en af de afrikanske spillere til en tredje klub.

»Det virker til at være et åbenlyst tilfælde af tredjepartsejerskab«, har Dan Chapman, sportsjurist fra firmaet Full Contact, sagt til Politiken.

Han vurderer, at aftalen gav Manchester City en ulovlig indflydelse, da den engelske klub fik en »absolut vetoret over spillere, der vil flytte til en klub efter eget valg«.

FCN-formand: Vi lever op til reglerne

Den engelske topklub har ikke ønsket at kommentere oplysningerne.

Tom Vernon har skrevet til Politiken, at kontrakten fra maj 2016 »ikke har været i kraft i noget tid af årsager, der ikke er forbundet til jeres undersøgelse«.

Det betyder dog ikke, at partnerskabet er opløst. Men Tom Vernon har ikke oplyst, hvordan aftalen er ændret frem til aftalens udløb om halvandet år – og hvilke klausuler, der er gældende.

Konfronteret med klausulerne fra kontrakten mellem FC Nordsjælland og Manchester City har Tom Vernon svaret:

»Vi er overbeviste om, at vi lever op til alle relevante fodboldregler i vores drift af Right to Dream og FC Nordsjælland. Ingen studerende er nogensinde og vil aldrig blive forhindret i at rejse fra Right to Dream af nogen tredjepartsklub, inklusive Manchester City – og sådan en situation er aldrig blevet diskuteret«.