Tidligere FCN-spiller kom ud af Citys kløer: »Økonomisk får jeg ikke lige så meget nu, men det er en lettelse, at båndet er skåret over«

Historien om fodboldspilleren Divine Naah starter helt almindeligt. Som den 22-årige ghaneser selv forklarer:

»Jeg blev født i Ghana. Fra en meget ung alder så jeg fodbold i tv. I Afrika ser folk Premier League og nogle af de andre topligaer. Barcelona var mit hold. Især Ronaldinho, han inspirerede mig virkelig«.

Men tidligt udviklede hans historie sig ganske anderledes end de fleste i Ghana, hvor så mange drenge drømmer, men så få har talent til at gøre tankerne til virkelighed.

Fortællingen om Divine Naah handler både om fodboldakademiet Right to Dream, Manchester City og FC Nordsjælland – de tre parter, der i årevis har haft et hemmeligt partnerskab, som Politiken og de andre medier i European Investigative Collaborations har afsløret via dokumenter fra Football Leaks. Fortællingen om Divine Naah handler om at føle sig bundet, sparket rundt som en viljeløs bold og nu endelig føle sig fri igen. I den belgiske 2. division. Og den handler om fiksfakserier med en låneaftale i FC Nordsjælland.

Men historien starter som sagt almindeligt og uskyldigt.

»I Afrika opnår professionelle fodboldspillere en masse respekt. Alle ved, at det er svært at klare sig. Men alle drenge spillede fodbold hele tiden der, hvor jeg voksede op. Som enhver anden ung spiller ville jeg gerne ind på et akademi. Og så fandt de mig, mens jeg spillede på gaden i Accra«, fortæller Divine Naah.

Kontrakten med Manchester City

’De’ er Right to Dream. Et velrenommeret ghanesisk akademi stiftet i 1999 af britiske Tom Vernon, der i dag også er ejer af og formand for superligaklubben FC Nordsjælland. Som 11-årig var Divine Naah en af de få udvalgte. Han fik muligheden for at komme ind på Right to Dream, hvor målet hver dag var at gøre det, han elskede mest: at spille fodbold og blive bedre til det. Samtidig med at han fik god undervisning, fornuftig mad, boede godt og fik fodboldudstyr. Alt sammen gratis.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner dokumenter viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet. Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations.

Det var lige præcis det, Divine Naah ville. Og han var taknemmelig.



Mens han var elev på fodboldskolen, indgik den en aftale med Manchester City. For et årligt millionbeløb fik den engelske mastodont førsteret til at hente ethvert udklækket talent, og ifølge dokumenter fra Football Leaks skulle akademiet gøre sit bedste for at sørge for, at de ønskede spillere så også drog til Nordengland. Der var mange flere klausuler i aftalen, men for Divine Naah var det især den del, der fik betydning.

For Manchester City ville selvfølgelig ikke have enhver af de 15-20 spillere på hver årgang. Klubben ville have de bedste. Derfor lærte eleverne også at forstå, at det var en ære at være blandt den store fodboldforretnings udvalgte, og det var lige præcis, hvad Divine Naah var. I 2014 skrev han som 18-årig under på en kontrakt med englænderne, men det havde været undervejs nogen tid.

»Jeg var 14 år, da jeg første gang besøgte Manchester City. Det var var så stort. Og jeg tog så mange billeder til mine forældre. Da var det, at drømmen om Manchester City kom ind i vores liv«, siger Divine Naah.

Manglende arbejdstilladelse

Dokumenterne fra Football Leaks viser, at storklubben næppe vurderede alle spillere fra Right to Dream til at have en reel chance for at spille sig på det stærke førstehold. Det vidste Tom Vernon fra Right to Dream også. Nogle af de unge vestafrikanere var ’værdispillere’ – en slags økonomiske investeringer, der måske endda kunne indbringe Manchester City penge ved et salg, men næppe styrke klubben sportsligt.

Men den mulighed indgik ikke i det, Divine Naah fik at vide.

»Da jeg skrev under med Manchester City, kunne de ikke love mig noget. Men de fortalte os, at vi var gode nok til at spille for deres førstehold. De sagde, at de ikke ville have skrevet kontrakt med os, hvis ikke vi var gode nok. Derfor var det mit mål at spille for Manchester Citys førstehold«, siger Divine Naah.

På det tidspunkt havde spillere fra tre andre generationer af Right to Dream-spillere skrevet under med Manchester City. Men ingen havde fået chancen på førsteholdet. Divine Naah tænkte imidlertid, at det kunne ske for ham, hvis bare han arbejdede hårdt nok.

»Men jeg kunne ikke spille i City i officielle kampe, for vi unge afrikanere kunne ikke få arbejdstilladelse i England«, siger Divine Naah.

Sådan var det for dem alle. Derfor kunne Manchester City i stedet bare låne dem ud til forskellige europæiske klubber, hvor de kunne udvikle sig som fodboldspillere og enten blive så gode, at de kunne komme på landsholdet i Ghana og få arbejdstilladelse, eller som minimum øge deres værdi, så de kunne indbringe penge ved et salg.

Den manglende retten til at sige fra

Da var det, at frustrationerne begyndte at boble i Divine Naah. At leve det professionelle fodboldliv på det ene lejeophold efter det andet var så langt fra det, han havde troet og følte, at han havde fået fortalt. Han følte sig sparket viljeløst rundt.

»I forhold til nogle af lånene havde jeg intet at sige. Jeg fik bare at vide, at jeg ville ende i Manchester uden nogen kampe, hvis ikke jeg tog af sted«, siger Divine Naah.

Han var frustreret.

»Da jeg var 18-22 år, var der tidspunkter, hvor jeg havde lyst til at skyde mig selv i hovedet. Hvorfor skulle jeg flytte hele tiden?«, siger Divine Naah.

I korte træk var hans forløb sådan her: Han kom til Norge uden at spille og drog videre til hollandske NAC Breda med pæn succes, før hans værste lejeophold kom: i FC Nordsjælland.

På det tidspunkt i sommeren 2016 havde Tom Vernon og Right to Dream købt den danske superligaklub, men båndet til sit gamle fodboldakademi hjalp ikke umiddelbart Divine Naah.

»De ville placere mig i Danmark, men det ville jeg helst ikke. Jeg havde spillet godt i Holland og så det som et skridt tilbage, mens jeg ville udvikle mig fremad. Til sidst pressede de mig så meget. Den eneste anden mulighed var at sidde i Manchester uden at spille, så man er nødt til at tage derhen, hvor de vil have. Jeg havde ikke noget valg. Det var jeg virkelig sur over«, siger Divine Naah.

Det blev ikke bedre, da han endelig kom til Danmark.

»Jeg kom ikke til at spille, for træneren ville ikke bruge mig. Jeg var der i ni måneder og spillede vist ni kampe, men jeg ville gerne have mere. Det er vigtigt for at kunne udvikle sig. Men de pressede mig til at tage til Danmark«, siger Divine Naah.

Fiksfakserierne i FC Nordsjælland

Og der var da også noget mystisk ved lejeopholdet i Danmark, viser dokumenter fra Football Leaks. I starten af juli 2016 skrev spillerens tidligere agent, den britiske advokat Phil Radley, en mail til Manchester City. På det tidspunkt repræsenterede han ikke længere Divine Naah, men var til gengæld involveret i Right to Dream, som han også havde hjulpet med at overtage FC Nordsjælland.