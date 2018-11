Præsidentens dobbeltspil: Fodbold er taget som gidsel af et politisk kartel, siger juraprofessor

Miguel Poiares Maduro tager imod i sin taglejlighed i Firenze.

Et flygel fylder halvdelen af dagligstuen.

»Det skulle have være stemt for flere måneder siden«, siger han.

Der er andre ting, der er vigtigere for ham.



Fodboldpolitik, for eksempel. Den portugisiske juraprofessor kom i 2016 til Fifa for at hjælpe forbundet med at håndtere Blatter-epoken. Det var Gianni Infantino, der hentede ham ind. På Infantinos opfordring overtog han formandsposten i ledelseskomitéen. Hans job var at vurdere kandidater til stillinger i Fifa, overvåge valg og foreslå regler.

Mindre et år senere blev han fyret. Der var for mange store kanoner, der havde klaget over, at han blandede sig.

Da hans komité afviste at lade den russiske viceministerpræsident Vitalij Mutko genvælge til eksekutivkomitéen, lagde Gianni Infantino et enormt pres på ham. I fodboldverdenen er der mange, der tror, at det er præsidentens job at kontrollere de instanser, der i teorien skulle være uafhængige«, siger Maduro. Men han gav ikke efter for presset. Mutko blev ikke valgt, og Maduro selv blev fyret. Præsidenten og professoren har ikke talt med hinanden siden.

Fodbolden er taget som gidsel i et »politisk kartel«, siger Miguel Poiares Maduro i dag.

Magten udøves oppefra og ned

Han forklarer: Fifa er bygget demokratisk op fra bunden og opad. Men i realiteten udøver præsidenten magten oppefra og ned. Det er for nemt at lukke munden på de få stemmeberettigede med økonomiske bevillinger og vellønnede poster. Og så er der selve kulturen: i 1970’erne forvandlede sporten sig til en milliardforretning, men forbundene kunne ikke følge med væksten og fortsatte i mange tilfælde med at fungere som amatørforeninger. Det efterslæb er aldrig helt blevet indhentet, siger Maduro.

Kilder omkring det amerikanske justitsministerium siger, at Schweiz er forpligtet til at indføre strengere lovgivning over for Fifa og andre idrætsforbund. Men det er landet ikke stort nok til, siger Maduro. Hvis Schweiz indførte den slags regler, ville Fifa flytte. Maduro opfordrer derfor EU til at gribe ind, for eksempel ved at indføre en ny instans til at overvåge alle idrætsorganisationer. Men der er snart valg til EU-Parlamentet.

»Jeg finder det meget usandsynligt, at der sker noget inden da«.

Hvad så, når valget er overstået?

»Lad os se«.

Spørgsmålet er: hvis dette »politiske kartel«, er så stærkt, har Gianni Infantino så overhovedet været i stand til at holde sine løfter? Var det med andre ord umuligt for ham at vinde spillet?

Det spørgsmål optager alle de Fifa-eksperter, vi har interviewet til denne artikel.

Nogle af dem siger, at Infantino har opnået meget. At han har trukket verdensforbundet ud af dets dybeste krise og stabiliseret det og sørget for en vellykket afvikling af VM-slutrunden i Rusland. Men med hvilke metoder, spørger andre – er det sket ved hjælp af hemmelige aftaler og løfter om penge? Han kunne have ændret spillet og insisteret på en mere åben kultur.

»Det ville have udløst en chokbølge, men på længere sigt ville fodbolden have tilpasset sig«, siger en fodboldfunktionær.

Miguel Maduro mener, at præsidenten skulle have sat sit eget genvalg i juni 2019 på spil for at gennemtvinge en nye tankegang.

»Det er nemmere for mig, for mit liv er ikke fodbold. Jeg er ikke afhængig af fodbold. Jeg har ikke gjort karriere inden for fodbold«.