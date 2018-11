Storklubber står til hård straf: Kampen om fodboldens talenter er ude af kontrol

Samtidig har Chelsea i en meddelelse skrevet, at klubben »fuldt ud har samarbejdet med Fifa og givet omfattende dokumentation for at have overholdt gældende Fifa-regler«. Manchester City har ikke ønsket at besvare nogen spørgsmål.

City vil handle 140 spillere

Dokumenter fra Football Leaks viser, at klubbernes kamp om de største talenter er stor. Og de bruger flere kneb. For eksempel er de villige til at betale forældre til mindreårige spillere store summer for at sikre, at børnene ender netop der frem for hos en af konkurrenterne. Som Politiken også beskrev i går, hyrede Chelsea ifølge en intern oversigt Andreas Christensens far som talentspejder til en millionhyre, samme dag som sønnen tiltrådte. Selv om Sten Christensen efter alt at dømme i realiteten ikke har fungeret som såkaldt scout.

Et andet af klubbernes kneb er at indgå forhåndsaftaler med udenlandske klubber, længe før det ønskede talent er fyldt 16 år. Altså at købe og ofte også betale for spilleren på forhånd. På samme måde viser dokumenter fra Football Leaks, at klubberne gerne indgår forhåndsaftaler med de unge talenter, deres forældre og ofte også agenter. Nogle gange sker det kort tid inden spillerens 16-års fødselsdag. Andre gange sker det i meget god tid.

For at forstå, hvor vigtigt det er for klubberne at få fat i de største talenter, er det værd at kigge på ’City Football Group Development Plan’ fra april 2016, som fremgår af Football Leaks. Talentplanen omtaler »et stadig mere konkurrencepræget marked«, »venturekapital-agtige investeringer« og »kapitalforvaltning«. Bag lukkede døre snakker lederne fra Manchester City, som om det var bankverdenen. Som om de unge spillere var varer.

I planen fra 2016 gav klubben for eksempel udtryk for at være klar til at investere »risikovillig kapital i verdens bedste 16-20-årige«. Englænderne ville være bedre og bruge flere penge – for at tjene mere.

På det tidspunkt havde Manchester City allerede erfaret, at unge fodboldspillere var en god forretning. Ifølge klubbens gennemgang havde de brugt 250 millioner kroner på 53 talenter de seneste 5 år – til gengæld havde de allerede indbragt 285 millioner kroner. Og Manchester City vurderede den potentielle værdi af de endnu ikkesolgte spillere fra perioden til at være knap 1 milliard kroner.