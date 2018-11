EM 2020: Nations League er (næsten) slut - hvad sker der nu?

Hvem der deltager i de fire playoff-turneringer, er umuligt at forudse. Sikkert er det dog, at hvis en gruppevinder fra League B – eksempelvis Danmark – ikke spiller sig til 2020 via EM-kvalifikationen, så er holdet sikker på at møde andre League B-hold i playoff-turneringen.

Der er fire spor i playoff-turneringen, der giver mulighed for, at mindst et land langt, langt nede på ranglisten kommer med til EM: En af de fire gruppevindere i League D – Georgien, Hviderusland, Kosovo eller Makedonien.

Hvis Danmark derimod kvalificerer sig direkte til EM, udfyldes Danmarks plads i playoff-turneringen af et ikke EM-kvalificeret League B-hold (eller League C, hvis alle League B-hold skulle kvalificere sig).

Nøgledatoer

2-.3. december 2018: Lodtrækning til EM-kvalifikationen og Nations Leagues A-slutspil.

EM-kvalifikationskampe 1. december 2019: Lodtrækning til de 6 grupper ved EM-slutrunden 2020. Lodtrækningen kan blive udsat til 1. april 2020, såfremt seedningslagene kan blive ændret af Nations League-playoffkampene.

Playoffkampe i Nations League og de sidste 4 EM-billetter. 12. juni 2020: EM-åbningskamp på Olimpico i Rom.

Den første af fire EM-kampe i Parken i København 12. juli 2020: EM-finale på Wembley i London.