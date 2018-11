Rosenborg bakker Bendtner op trods fængselsstraf Rosenborg står fortsat bag Nicklas Bendtner, der onsdag opgav at anke sin fængselsdom på 50 dage.

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner er stadig ansat i den norske klub Rosenborg, selv om han onsdag accepterede sin fængselsstraf for vold og har udsigt til at skulle afsone en dom på 50 dages fængsel.

Det slår Rosenborg fast i en udtalelse på klubbens hjemmeside.

»Nicklas har beklaget hændelsen, og han tager sin straf. Når vi begår fejl, er det vigtigt, at vi tager ansvar for vores handlinger. Nicklas Bendtner er stadig ansat hos os i Rosenborg Ballklub«.

»Det ændrer dommen i Danmark ikke på. Vi er støttende og tager vare på vores ansatte«, lyder det fra Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, på klubbens hjemmeside.

Bendtner valgte i første omgang at anke sin dom, men onsdag ændrede Bendtner holdning og gennem sin forsvarer, advokat Anders Németh, valgte han at frafalde anken.

»Nicklas er ikke enig i afgørelsen fra byretten, men har besluttet at lægge sagen bag sig og fokusere på sin klub og familie«.

»Det er en beslutning, jeg har fuld forståelse for, og jeg har derudover ikke yderligere kommentarer«, skrev Anders Németh i en sms til Ritzau.

Lørdag 8. september havde Bendtner været i byen med modelkæresten Philine Roepstorff, og ud på natten satte parret sig ind på bagsædet af en taxi i det centrale København.

Da chaufføren ifølge Bendtner kørte en uhensigtsmæssig rute, valgte parret at forlade vognen. Vel at mærke uden at betale regningen på 52 kroner.

Det gjorde chaufføren vred, og da han nogle minutter senere kastede en dåse efter Bendtner og kæresten, gik den kendte fodboldspiller til angreb.

Bendtner slog chaufføren, så han faldt, og mens chaufføren lå ned, blev han sparket af Rosenborg-spilleren, vurderede retten. Sammenstødet medførte, at chaufføren brækkede sin kæbe.

Bendtner kom til Rosenborg i marts 2017 og har siden været med til at vinde to mesterskaber med klubben.

