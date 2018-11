Afsløring: Hvis en mandlig spiller i Premier League får en skade og er ude i et års tid, beholder han job og løn. En kvindelig spiller kan fyres efter tre måneder

Selvfølgelig er det grufuldt, hvis Christian Eriksen river korsbåndet over, så han må holde sig fra fodboldbanen i et års tid. Og det vil være et stort tilbageslag. Men i det mindste vil han stadig få sin pæne løn i Tottenham og have et arbejde, når han er klar igen.

Hvis det samme uheld derimod sker for Nadia Nadim i Manchester City, risikerer hun at få en fyreseddel.

Så snart en læge vurderer, at hun skal tilbringe bare tre måneder eller mere på sidelinjen på grund af en skade, kan klubben opsige hende - med tre måneders varsel. Det fremgår af den kontrakt, som Manchester City sendte ind til Det Engelske Fodboldforbund (FA) på årets første dag i 2018, da stjernen på det danske kvindelandshold skiftede til storklubben. Og det gælder ikke bare Nadia Nadim.

Dokumenter fra Football Leaks viser, at de engelske klubbers ret til at fyre kvindelige spillere med ’langvarige skader’ er skrevet ind i standardkontrakten for Women’s Super League (WSL), der er drevet af FA. Samtidig med at fodboldmændene i England er langt bedre beskyttet i de sårbare situationer.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og mails afslører skyggesiden af ’verdens smukkeste spil’. Dokumenterne viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet.

Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations. Vis mere

De kontroversielle klausuler står under punkt 38-41 med overskriften ’opsigelse ved langvarige skader’. Det første lyder:

»Hvis en spiller ifølge en skriftlig vurdering fra en passende kvalificeret lægelig konsulent, instrueret af klubben, er ude af stand til at træne med eller spille for klubben på grund af skader eller sygdom i en fortløbende periode på tre måneder, skal spilleren anses for at have lidt en ’langvarig skade’«.

Og så snart hun har fået stemplet ’langvarig skade’, »har klubben ret til at opsige denne kontrakt ved at give spilleren tre måneders skriftligt varsel«. Kun hvis spilleren kommer sig så meget i løbet af opsigelsesperioden, at hun kan træne fuldt med igen, »vil denne kontrakt fortsætte med fuld styrke og virkning«.

Det møder tung kritik, at de kvindelige spillere er så dårligt beskyttet mod skader, som er en latent erhvervsrisiko i fodbolden. Og at de er meget ringere stillet end mændene.

»Det er en klar ubalance«, siger Mads Øland, direktør i Spillerforeningen, og kalder det »helt galt«, at spillere kan miste jobbet efter tre måneders skade.

»I Danmark har vi lagt meget vægt på, at der er styr på, at spillerne får deres løn i kontraktperioden, hvis de skulle blive ramt af skader eller sygdom. Derfor er jeg nu også gået i dialog med den engelske spillerforening for at finde ud af, hvad man kan gøre for at ændre de her klausuler for kvinderne i WSL. Det er der behov for«, siger Mads Øland.

Som det fremgår af dette udsnit fra standardkontrakten til de kvindelige topspillere i den bedste engelske fodboldrække, Women's Super League, kan de miste jobbet for at være skadet i tre måneder.

Mændenes forhold er meget bedre

For tiden er der tre danske spillere i WSL: Nadia Nadim og Mie Leth Jans i Manchester City, mens Janni Arnth netop er skiftet til Arsenal. De spiller alle i klubber, der også har et hold i mændenes Premier League. Det samme har Brighton, Chelsea, Liverpool, Everton og West Ham.

Men selv om de har samme arbejdsgiver, må kvinderne i den bedste engelske fodboldrække altså finde sig i langt ringere vilkår omkring skader – ud over at de i forvejen tjener uhyrligt meget mindre. For dem er en månedsløn på 16.000-18.000 kroner eller mindre helt normalt. Topspillere kan nå op omkring 40.000 kroner per måned, viser dokumenter fra Football Leaks. Det tjener de mandlige stjerner let på mindre end en dag. For nogle er det lønnen, når bare de har trukket vejret et par timer.

Derfor har mændene også en anden økonomisk sikkerhed, men alligevel er det kvinderne, som klubberne let kan skille sig af med ved langvarige skader. I standardkontrakten for Premier League står der, at en mandlig spiller skal have lidt af den samme skade eller sygdom i 18 måneder over en 20 måneder lang fortløbende periode, før klubben må opsige ham. Samtidig er opsigelsesperioden mellem 6 og 12 måneder.

I alt er mændene altså sikret grundlønnen fra deres arbejde i op mod 10 gange så lang tid som kvinderne ved langvarige eller permanente skader.



Som det fremgår af dette udsnit fra en standardkontrakt i Premier League, er mændene langt bedre sikret end kvinderne i tilfælde af lange skader.

Mange skader er lange

Snoren i WSL er »alt for kort«, mener Lars Engebregtsen, der er knæspecialist og læge ved den norske eliteidrætsorganisation Olympiatoppen. Risikoen for skader på tre måneder eller mere er i høj grad til stede:

»Det er ikke usædvanligt. Knæskader, bruskskader og især korsbåndsskader, som giver et års fravær. Vi har også haft en norsk landsholdsspiller, som var ude med en lårskade i næsten et halvt år. Desuden er der desværre nogle få, som får hjernerystelse, begynder for tidligt og enten må være meget længe ude eller helt stoppe«, siger Lars Engebregtsen.

Indtil sommeren 2017 beskyttede WSL-kontrakterne kvinderne meget bedre mod skader. Dengang måtte klubberne kun opsige spillerne i tilfælde af »permanent uarbejdsdygtighed«. Det viser dusinvis af aftaler fra årene 2013-17, som Politiken har set via Football Leaks.

Det engelske fodboldforbund forklarer, at den nye standardkontrakt blev til som en del af en plan, der skulle »hjælpe med at skabe Europas eneste fuldt professionelle kvindeliga«. Det skulle ske med »skræddersyede foranstaltninger til at understøtte bæredygtigheden af kvindernes elitefodbold i England«. En af de »foranstaltninger« var standardkontrakten.

»Den blev udviklet i samråd mellem FA, klubberne og PFA (den engelske spillerforening, red.) for at forme en kontrakt, som kvindernes fodboldpyramide kan opretholde økonomisk – og som afspejler den voksende status for kvindernes professionelle fodbold i England. Den adskiller sig fra mændenes professionelle fodbold, som er mere etableret og bedre egnet til at rumme det ekstra økonomiske ansvar ved langvarige skader«, lyder det fra FA i en skriftlig kommentar.

Til gengæld siger PFA, at der ikke er tale om en fælles aftale, men at spillerforeningen dog blev bedt om at give feedback. Den lyttede FA dog ikke til: