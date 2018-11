Fifa forhindrede efterforskning af russisk doping op til VM i fodbold trods begrundede mistanker

Det meste af tiden er Richard McLaren en rolig mand. Han hviler i sig selv. Som 73-årig nyder canadieren med det hvide hår og de diskrete briller at stå på ski med sin søn i Rocky Mountains om vinteren. Og at rejse til Europa om sommeren.

Advokaten er meget mere internationalt orienteret, end hans sokker med røde ahornblade – Canadas vartegn – antyder. På samme måde rækker hans blik langt længere end blot til floden, der slanger sig gennem den canadiske by London få hundrede meter fra den skyskraber, hvor hans kontor hos McKenzie Lake Lawyers ligger.

De seneste år har Richard McLaren hyppigt kigget mod Rusland. Det er sådan, han har slået sit navn fast i idrættens verden. Efter at whistleblowere havde afsløret, at det russiske statsapparat havde stået bag et omfattende dopingprogram, var det ham – den aldrende og ordentlige advokat fra Canada – som Det Internationale Antidopingagentur (Wada) satte til at undersøge påstandene.

De var sande, nåede han frem til. Og det var et endnu større komplot end først antaget; det spredte sig ud over talrige idrætsgrene, det lod til at være styret af sportsministeriet i Rusland, og landets efterretningstjeneste arbejdede for at beskytte dopede russiske atleter. Blandt andet havde agenter byttet beskidte urinprøver ud med rene under vinter-OL i Sotji.

Der var også manipuleret med tests fra mindst 11 fodboldspillere, nåede Richard McLarens hold af efterforskere frem til. Derfor tilbød han også sin assistance til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). For selv om canadieren egentlig har nået pensionsalderen, er det den slags projekter, der kan tænde en ild i den rolige mand. Projekter, der taler til hans retfærdighedssans.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og mails afslører skyggesiden af ’verdens smukkeste spil’. Dokumenterne viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet.

Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations. Vis mere

I sommeren 2017 stod Richard McLaren klar til at undersøge den begrundede mistanke mod russisk fodbold – et lille år før VM i netop Rusland. Men det blev aldrig til noget.

Nu, på den anden side af slutrunden, viser dokumenter fra Football Leaks, at Fifa forhindrede ham i det. Og at de tunge mistanker om fusk i russisk fodbold blandt andet rettede sig mod to VM-spillere.

Der går et lys op for Richard McLaren, da han en regnvåd dag i oktober får mulighed for at se de interne Fifa-dokumenter under et interview med en journalist fra nyhedsmagasinet Spiegel, der arbejder sammen om Football Leaks med 14 andre medier i regi af European Investigative Collaborations (EIC), herunder Politiken.

»Nu forstår jeg, hvorfor der var tidspunkter, hvor jeg ikke hørte fra dem«, siger Richard McLaren efter at have eksamineret dokumenterne:



»Det skete noget i kulissen, som jeg ikke bemærkede«.

Og det startede i sommeren 2017.

Det aflyste møde

En sen augustdag planlagde Richard McLaren en todagesrejse til Schweiz. På agendaen var et møde i Fifa’s hovedkvarter i Zürich, omgivet af skarpe alpetinder og en sø med et solgyldent vandspejl. Men det var nu ikke så meget på grund af den skønne natur, at canadieren rejste til Schweiz. Han håbede på at møde María Claudia Rojas.

Siden maj 2017 havde den colombianske kvinde været en slags chefanklager i Fifa. Hun er leder af undersøgelseskammeret i den etiske komité, og hendes opgaver er at bekæmpe korruption, magtmisbrug og alt det andet, der har skadet verdensforbundet så voldsomt de seneste mange år. En af hendes opgaver er at indsamle potentielt inkriminerende materiale mod Fifa-relaterede ledere.

Det var netop, hvad Richard McLaren havde – potentielt inkriminerende materiale, der måske kunne bevise brud på organisationens etiske kodeks.

Mødet i Zürich skulle blandt andet handle om Vitaly Mutko. En sværvægter i international idræt. Tidligere havde han været sportsminister i Rusland, han havde haft sæde i Fifa’s eksekutivkomité, og som en af præsident Vladimir Putins nære allierede var han i sommeren 2017 chef for den russiske organisation, der skulle arrangere VM året efter. Og han var formand for det russiske fodboldforbund.

Men McLaren havde dokumenter, der tegnede et billede af Mutko som en slags ringleder for det statsstyrede dopingprogram i Rusland. Dem ville den canadiske advokat dele med María Claudia Rojas. I sine to rapporter for Wada beskrev McLaren og hans hold af efterforskere et korrupt system, hvor Mutko »styrede, kontrollerede og overvågede« manipulationen med positive russiske dopingprøver. Blandt andet i fodbold.

To dage før det fortrolige møde meldte colombianeren imidlertid fra.

»Ms. María Claudia Rojas har ikke mulighed for at rejse til Zürich denne uge«, skrev hendes sekretariat i en lækket mail til Richard McLaren.

Det var bare det første af mange eksempler på, hvor lille interesse Fifa og chefanklageren reelt viste for at undersøge materiale, der kunne bevise problemer relateret til organisationen. Og hvor lille interessen var for at drage nogen til ansvar. I stedet trak Rojas forløbet i langdrag, hun talte med to tunger, og i praksis forhindrede hun, at Richard McLaren kom til at efterforske Mutko og dopingproblematikken i russisk fodbold til bunds.

For Fifa var det en følsom sag. I sommeren 2018 skulle VM finde sted i Rusland, hvor Mutko afviste anklagerne som intet andet end en smædekampagne fra Vesten. Hvordan kunne det påvirke verdensmesterskaberne – Fifa’s evige prestigeprojekt – hvis organisationen virkelig begyndte at undersøge den magtfulde vært?

Kampen om kontrakten

Omkring midten af september 2017 bad Rojas i en mail om forslag til, hvordan Richard McLaren forestillede sig, at et samarbejde mellem ham og Fifa kunne fungere. For hun var trods alt interesseret i at få ham om bord, skrev hun. Canadieren svarede, at han sammen med sit hold af efterforskere ville have en pakke klar inden månedens udgang.

»Tak for din interesse i at engagere os«, sluttede McLaren sin mail.

Fredag 29. september sendte han sit forslag til den etiske komité. Men da han 10 dage senere endnu ikke havde fået noget svar, fulgte han op:

»Det er mere end en uge siden, at jeg sendte jer et forslag«, skrev Richard McLaren og spurgte, om Fifa-folket havde brug for flere oplysninger, eller om han kunne gøre noget for at få processen i gang.

Igen kom der intet svar. Uger gik. Og 23. november sendte McLaren et revideret forslag til efterforskningen af Rusland og Mutko, efter at Rojas endelig havde givet lyd fra sig. Nogle af punkterne var ikke til forhandling, understregede han. Det handlede blandt andet om at kunne snakke med whistleblowere, vidner og genanalysere mistænkelige prøver fra det russiske dopinglaboratorium.

Det faldt dog ikke i María Claudia Rojas’ smag. Hun afviste hans forslag til en efterforskning, da den for hende at se åbenbart ville fokusere for bredt. Men det var ganske enkelt nødvendigt at gå grundigere til værks, fastslog Richard McLaren straks. Han skrev til Rojas og hendes stab, at det ikke var nok bare at kigge i hans database om Ruslands statsstyrede dopingsystem – det indeholdt »tusindvis af brikker«. Det var strengt nødvendigt at efterforske dybere, at snakke med vidner og informanter.

»Mens jeg er parat til at diskutere et passende mandat med dig, vil jeg fastholde, at mit ændrede forslag er det, jeg anser for at være en uafhængig efterforskning«, skrev Richard McLaren:

»Jeg kan ikke acceptere de begrænsninger, der pålægges mig og mit hold som angivet i dit brev til mig af 28. november«, skrev canadieren.

Pludselig skiftede María Claudia Rojas’ mening. Efter at have ’genanalyseret’ Richard McLarens forslag gav hun 12. december grønt lys til canadieren; der manglede bare at blive underskrevet en kontrakt.

»Vi vil sende dig et udkast inden for kort tid«, skrev Rojas’ sekretariat.

Men igen viste hendes opfattelse af ’kort tid’ sig at være lang.

»Tiden presser sig på«, skrev Richard McLaren 20. december, da der stadig ikke forelå en kontrakt: »Det bliver stadig sværere at udføre det her arbejde, hvis ikke vi starter meget snart«.

De mistænkelige VM-spillere

For den canadiske advokat var det vigtigt at have tid til at gøre det ordentligt. For eksempel ville han igen have fat i whistlebloweren Grigory Rodtjenkov, der havde været en af hovedmændene i det russiske dopingsystem, men som var flygtet til USA og havde afsløret sin viden.