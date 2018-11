Sydamerikansk superfinale udskudt - spillerbus ramt og spillere blev kvæstet Efter knap to en halv times udsættelse blev det besluttet at udskyde kampen mellem River Plate og Boca Juniors et døgn.

Nye sorte kapitler blev føjet til historien om den bitre rivalisering mellem Argentinas to største fodboldklubber, da fans af River Plate lørdag aften (dansk tid) gik så voldsomt til angreb på bussen med Boca Juniors-spillere på vej til stadion, at den afgørende finalekamp i den sydamerikanske version af Champions League, Copa Libertadores, aldrig blev fløjtet i gang.

Knap to en halv time efter, at returopgøret oven på 2-2 i første finale skulle være sat i gang, fik 66.000 tilskuere på ’El Monumental’ og tv-seere verden over at vide, at kampen i stedet bliver spillet søndag aften kl. 21 (dansk tid).

Det sydamerikanske fodboldforbunds præsident, Alejandro Dominguez, offentliggjorde beslutningen, mens politiet var i voldsomme konfrontationer med fodboldbøller i Buenos Aires’ gader. Forventningerne var derfor, at aflysningen kun ville skabe yderligere ballade, men sportsligt blev det vurderet det umuligt gennemføre fodboldkampen.

På vej mod stadion havde River Plate-fanatikere kastet sten og træ mod bussen med Boca Juniors-spillere med så stor kraft, at adskillige vinduer i bussen var knust. Glassplinter sårede en del af spillerne, mens andre blev ramt og påvirket af tåregas og peberspray, som politiet brugte i forsøget på at stoppe ballademagerne.

Foto: Sebastian Pani/AP Udsættelsen af finalen skabte frygt for ydeligere ballade i den argentinske storby.

Værst gik det i følge AP ud over anfører Pablo Perez, der fik beskadiget sit ene øje og desuden snitsår på armene, mens Gonzalo Lombardo havde vejrtrækningsproblemer på grund af tåregassen. Nahitan Nandes, Dario Benedetto, Mauro Zarate, Ramon Abila, Agustin Almendra og Carlos Tevez var også blandt spillerne, der blev ramt og såret.

Boca Juniors-truppen nåede ikke desto mindre frem til stadion, men så sig ude af stand til at spille.

»Vi er ikke klar til at spille den kamp, sådan som vi tidligere var«, er klubbens vicepræsident Dario Richarte citeret for at sige.

Beslutningen om at udskyde finalen blev imidlertid først truffet efter forhandlinger, der involverede den tilstedeværende Fifa-præsident Gianni Infantino, præsidenten for det sydamerikanske fodboldforbund, Alejandro Dominquez, og de to involverede klubbers præsidenter.

»De tvinger os til at spille under de her forhold, hvor vi har holdkammerater, der ikke har det godt«, lød meldingen undervejs fra stjernespilleren Carlos Tevez, som talte med pressen uden for omklædningsrummet.

Foto: Natacha Pisarenko/AP 'El Monumental' var i timevis iklædt rødhvide River Plate-forventninger, men de 66.000 ventede forgæves.

Copa Libertadores-finalen mellem River Plate og Boca Juniors er kaldt »århundredets kamp«, hvilket ikke siger så lidt i sydamerikanske fodbold, fordi det er første nogensinde, at de to klubber mødes i den store finale. Derfor var et fyldt stadion, sikkerhed, tv-rettigheder og kolossale forventninger faktorer i forhandlingerne om afviklingen af kampen.

Det sydamerikanske fodboldforbund fik undervejs læger til at undersøge Boca Juniors-spillerne og erklærede, at nogle af den havde fået »overfladiske skrammer« og to »øjenskader, som ikke kunne bekræftes«.

»Derfor mener vi ikke, at der fra et medicinsk synspunkt er grund til at udskyde kampen«, lød vurderingen, som forbundspræsident Alejandro Dominquez i sidste ende endte med at tilsidesætte.

»Det her er fodbold, ikke krig. Ingen af holdene har lyst til at spille, for det ville være en unaturlig kamp. Vi er blevet enige om en aftale mellem gentlemen. Der var et ønske fra begge klubber om at udskyde kampen«, siger han i følge AP.