FCK sagde »OK« til agent, der spurgte: »Er der en måde, hvor mindst halvdelen af skatten ikke skal betales?«

Den mørkhårede mand i midten strålede med hele sit udtryk – de let sammenknebne øjne, paraderækken af hvide tænder, de rødblussende kinder. Det var da også et stort øjeblik.

Fredag 23. maj 2014 skiftede den svenske landsholdsspiller Per ’Pelle’ Nilsson til FC København, Nordens største fodboldklub. Og det var under den obligatoriske billedsession med Parken som kulisse, at han strålede med manager Ståle Solbakken på den ene side og teknisk direktør Johan Lange på den anden. Foran sig holdt forsvarsprofilen en hvid FCK-trøje med rygnummeret 4 og navnet Nilsson.

Alle parter var glade.

»Vi har fået en spiller med solid erfaring fra en af verdens stærkeste ligaer«, sagde Ståle Solbakken, mens den svenske spiller glædede sig til livet i København.

»Jeg har kun hørt positivt om klubben og byen fra tidligere og nuværende landsholdskammerater«, sagde Per Nilsson.

På overfladen var alt godt. Men i kulissen skete der noget i det skifte, som nu kan gøre det relevant for skattemyndighederne at se nærmere på sagen. Dokumenter fra Football Leaks viser, at Nilssons tyske agentur, Spielerrat, specifikt bad om at blive ansat af FCK, så spilleren kunne undgå skat. Og de viser, at den danske mastodont gjorde netop det.

Finten: Ved formelt set at lade klubben hyre og betale for agenten, kan spilleren spare skat af salæret, mens klubben kan få momsfordele ud af finten. På den måde kan fodboldforretningen få mere ud af sine penge og dermed præsentere et mere lukrativt tilbud i kampen for at få spillerens underskrift. Politiken har tidligere beskrevet finten, som danske klubber ser ud til at have brugt hyppigt.

Men det kan være på kant med loven:

»Hvis det står klart, at det i virkeligheden er spilleren, som har hyret en agent, mens udgiften betales af klubben, taler sandsynligheden for, at spilleren er skattepligtig af den udgift, som klubben har afholdt«, oplyser Skattestyrelsen generelt.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og mails afslører skyggesiden af ’verdens smukkeste spil’. Dokumenterne viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet.

Artikelserien er baseret på mere end 70 millioner dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations. Vis mere

Både FCK og Spielerrat afviser at have fusket. De siger, at agenturet helt reelt arbejdede for klubben med det formål at overtale Per Nilsson til at drage til København frem for andre destinationer.

Dokumenterne fra Football Leaks tyder på noget andet. De giver for første gang et indblik i, hvordan en spillers agent pludselig kan ende med formelt at lade sig hyre af klubben – og det startede tidligt på foråret i 2014.

Den gratis mulighed

FC Nürnberg var i krise. Den tyske fodboldklub var inde i en forfærdelig periode med nederlag i fem af de seneste seks kampe, og den faldt hastigt mod bunden af Bundesligaen. Forsvarsprofilen Per Nilsson så det ske fra tribunen. Først med karantæne og siden med en skade, der holdt ham ude i halvanden måned.

Mere aktive var hans agenter fra firmaet Spielerrat. Mens de så svenskerens klub styre mod en tur ned i Tysklands næstbedste række, arbejdede de på at finde forsvarsspilleren og flere andre en ny arbejdsgiver fra næste sæson.

»Hey gutter«, skrev Daniel Delonga fra Spielerrat i en lækket mail til agenturets engelske samarbejdspartner 1. april:

»Vi leder efter flere muligheder i sommerens transfervindue (...) Find venligst spillerprofilerne vedhæftet«.

En af dem var Per Nilsson, og han havde »høj prioritet«. Samtidig fremgik det af mailen, at svenskeren var »Spielerrat-spiller, men vi skal dele agentsalæret med hans tidligere svenske agent«.

For hver af spillerne havde agenturet udformet et profilkort. Nilssons indeholdt et billede af ham i den røde Nürnberg-trøje og en række oplysninger, der skulle beskrive ham som menneske og spiller. For eksempel stod der:

»Spillertype: Holdspiller/klog leder. Agentur: Spielerrat. Styrker: Taktisk forståelse, defensiv erfaring (...) Pelle er en meget pålidelig og intelligent forsvarsspiller med stor erfaring. I tilfælde af at FC Nürnberg skal spille i 2. Bundesliga næste sæson, er han gratis«.

Men på det tidspunkt, på aprils første dag, kæmpede klubben stadig for at overleve i den bedste række. Arbejdet med at finde Nilsson en ny arbejdsgiver skulle da heller ikke foregå i det åbne:

»Kommunikation med klubber er nødt til at foregå meget fortroligt, da hans nuværende klub ikke skal bemærke et ’arbejde i kulissen’«, skrev Daniel Delonga til englænderne.

Fordelene ved København

Krisen fortsatte for Nürnberg. Klubben tabte sine fire ligakampe i april, og det hjalp intet, at Per Nilsson vendte tilbage på holdet i de to sidste opgør. Også dem tabte Nürnberg. Derfor var det 10. maj 2014 en uundgåelig realitet, at holdet med de røde trøjer rykkede ned – og at Per Nilsson frit kunne skifte til en ny klub.

Lige omkring det tidspunkt begyndte FCK at vise interesse i forsvarsspilleren. I en senere, intern gennemgang af forløbet skrev Daniel Delonga til sine kolleger i Spielerrat:

»Per Nilsson blev kontaktet af Ståle Solbakken (manager i FC København) i begyndelsen af maj om sin generelle interesse i FC København og med spørgsmål om sin kontaktperson/agent. Per angav mig som kontaktperson«:

»12. maj begyndte min kommunikation med FCK om et muligt skifte for spilleren Per Nilsson«, opsummerede Daniel Delonga.

Mindre end en uge senere var tyskeren så langt i sin snak med den danske klub, at han skriftligt præsenterede den mulighed for spilleren. I en mail til Nilsson 18. maj klokken 14.05 vedhæftede Delonga en pdf-fil, der oplistede fordelene ved at vælge henholdsvis FC Nürnberg og FC København. Det talte blandt for den tyske klub, at:

»Bekendt miljø/høj følelse af velvære i Nürnberg. Stærkt image udadtil: ’jeg bliver efter nedrykning’. Mulighed for postkarriere-integration i FCN«.

Til gengæld var fordelene ved FCK for eksempel:

»Fremragende by og god livsstil (...) Sportslig og økonomisk sikkerhed de næste tre år (...) Ledende spiller på det mest ambitiøse skandinaviske hold«.

Delonga gik videre med Nilssons danske tilbud – og to dage senere han klar til at få en kontrakt på bordet.

Den kække bemærkning

Det var et stykke ud på aftenen, da Delonga satte sig til tasterne. Klokken 19.53 tirsdag 20. maj sendte den tyske agent en mail til FCK’s klubsekretær, Daniel Rommedahl, og kopierede den også til teknisk direktør Johan Lange.

»Hej hr. Rommedal, jeg er Daniel Delonga, arbejder som sportsagent og fik dine kontaktdetaljer af Ståle Solbakken. Som diskuteret med Ståle sender jeg dig her resultaterne af vores forhandling angående spilleren Per ’Pelle’ Nilsson«, skrev Delonga og fortsatte:

»Jeg vil venligst bede dig om at forberede den endelige kontrakt, da jeres klub ønsker en hurtig underskrivning, hvis Pelle bekræfter. Og vi har brug for at tjekke kontrakten ordentligt med vores juridiske konsulent. Ståle og Johan definerede følgende sidste tilbud«.

Derefter fulgte en række beløb, der viste, at Per Nilsson ville tjene mere end 15 millioner kroner over de næste tre år. Hvis altså han skrev under med FCK.

»Du er velkommen til at ændre beløbene uden begrænsninger, men kun i én retning :-)«, skrev Delonga kækt i mailen til Daniel Rommedahl.

Samtidig noterede agenten, at FCK skulle overtage udgifterne til flytning og en uddannelse som sportsmanager, som Nilsson ville tage ved siden af fodbolden. Dertil kom bonusser og endelig et spørgsmål:



»Skatter på biler virker til at være meget høje, så har I nogle særlige aftalemuligheder for spillere?«, spurgte Daniel Delonga.

Jeg kan lide vanvittige scenarier :) Agent fra Spielerrat

Om formiddagen 21. maj sendte Daniel Rommedahl det første kontraktudkast til agenten. Det indeholdt de aftalte beløb til spilleren og en række interessante punkter om forholdet til Spielerrat:

I overensstemmelse med den digitale kommunikation skrev FCK i kontrakten, at Daniel Delonga var den eneste agent, og at han fungerede »som agent for spilleren«. Og klubben noterede, at salæret til den tyske repræsentant skulle udgøre 7,5 procent af spillerens samlede løn og bonusser for at skrive under med klubben. I alt 1.165.500 kroner. Det ville FCK betale på vegne af Nilsson, men »klubben vil beskatte spilleren af agentsalæret«.

De ting skulle dog snart blive ændret.

Det vanvittige scenarium

Først ville Daniel Delonga presse agentsalæret i vejret. Halvanden time efter at have modtaget kontraktudkastet skrev tyskeren direkte til Ståle Solbakken:

»Som et sidste punkt i forhandlingen vil jeg vende tilbage til AGENTSALÆRET«, startede Delonga og advokerede så ellers for, at det burde være på 10 procent, fordi det »er gennemsnittet i Tyskland«, og fordi »vi deler salæret med Pelles tidligere agent«.