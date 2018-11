Har FC København ret i sin kritik af Politikens artikler om skattefinte?

Efter at Politiken i går bragte en artikel om en skattefinte i den svenske landsholdsspiller Per ’Pelle’ Nilssons skifte til FC København i maj 2014, har klubben taget afstand fra historien.

I korte træk handler historien om, at svenskerens agent bad om at blive ansat af FCK, så spilleren kunne spare skat af agentsalæret. Det er en finte, som ser ud til at være vidt udbredt i dansk fodbold, og som Politiken har beskrevet gentagne gange.

FCK er kommet med en række kritikpunkter, som Politiken her vil forholde sig til. Den præcise ordlyd af klubbens kommentarer står i kursiv.

Kritikpunkt 1: Agenten arbejdede for FCK

FCK: »Politiken mener, ud fra en brøkdel af det samlede sagsforløb, at have belæg for konkludere, at agenten, Daniel Delonga, der var ekstern primus motor i at få Pelle Nilsson til F.C. København, udelukkende arbejdede som Pelle Nilssons agent og ikke arbejdede for F.C. København, som kontrakten ellers viser, og som alle involverede vurderede ud fra det forhandlingsforløb, der var«.

Af lækkede mails fra Football Leaks fremgår det, at det tyske agentur Spielerrat repræsenterede Per Nilsson. For eksempel skrev agenten Daniel Delonga 1. april 2014 klokken 17.47 til sine engelske samarbejdspartnere, som skulle hjælpe med at finde mulige nye klubber til agenturets klienter:

»Pelle Nilsson. Høj prioritet. Spielerrat-spiller, men vi skal dele agentsalæret med hans tidligere svenske agent«. Samtidig vedhæftede Delonga et profilkort af svenskeren, hvor han understregede: »Agentur: Spielerrat«.

Altså fremgik det klart, at Spielerrat og Daniel Delonga repræsenterede Per Nilsson, hvilket i øvrigt også var tilfældet over for sponsorer som Adidas, viser mails. Det samme angav svenskeren, da FCK begyndte at vise interesse i ham.

I en intern gennemgang af forløbet skrev Daniel Delonga efter skiftet - nærmere bestemt 26. juni 2014 klokken 10.21 - at »Per Nilsson blev kontaktet af Ståle Solbakken (manager i FC København) i begyndelsen af maj om sin generelle interesse i FC København og med spørgsmål om sin kontaktperson/agent. Per angav mig som kontaktperson«:

»12. maj begyndte min kommunikation med FCK om et muligt skifte for spilleren Per Nilsson«, opsummerede Daniel Delonga.

På samme måde kommunikerede tyskeren med klubsekretær Daniel Rommedahl som repræsentant for Per ’Pelle’ Nilsson. Han skrev for eksempel om »jeres klub« og »vores juridiske konsulent« i en mail fra 20. maj 19.53:

»Hej hr. Rommedal, jeg er Daniel Delonga, arbejder som sportsagent og fik dine kontaktdetaljer af Ståle Solbakken. Som diskuteret med Ståle sender jeg dig her resultaterne af vores forhandling angående spilleren Per ’Pelle’ Nilsson«, skrev Delonga og fortsatte:

»Jeg vil venligst bede dig om at forberede den endelige kontrakt, da jeres klub ønsker en hurtig underskrivning, hvis Pelle bekræfter. Og vi har brug for at tjekke kontrakten ordentligt med vores juridiske konsulent. Ståle og Johan (Lange, red.) definerede følgende sidste tilbud«.

Altså fremstillede Delonga det, som om han havde forhandlet for Per Nilsson, mens manager Ståle Solbakken og teknisk direktør Johan Lange havde forhandlet for FCK. Det afspejlede sig da også i det første udkast til en kontrakt, som klubben sendte til agenturet 21. maj. Da havde FCK opført Daniel Delonga som »agent for spilleren«, mens der stod, at klubben ingen agent havde benyttet.

Men det ville tyskeren gerne ændre, skrev han efter at have konsulteret sin juridiske rådgiver. Og det ville han af en bestemt grund, skrev Delonga til Daniel Rommedahl 22. maj klokken 11.05:

»Er der en måde, hvor mindst halvdelen af skatten ikke skal betales?«, skrev agenten og kom selv med et forslag:

»Vi har allerede nævnt, at Pers tidligere agent ved navn Jan Olsson også er involveret med 50 procent af salæret, så jeg vil foreslå følgende: Spielerrat kunne arbejde som agent for klubben, Jan Olsson som agent for spilleren, begge med et agentsalær på 5 procent. Ideelt set vil Per så kun skulle betale skat af Jan Olssons salær«, skrev Daniel Delonga, som et af 13 punkter til udkastet - alle på vegne af Per Nilsson.

I øvrigt bad han om ikke at stå i kontrakten, da han ikke havde en agentlicens. I stedet skulle hans kollega Thorsten Wirth være angivet. Til Delongas forslag svarede Daniel Rommedahl, at »50/50-løsningen er OK«.

»Per vil kun blive beskatte af spilleragentens salær«, skrev klubsekretæren klokken 12.18 22. maj.

Dagen efter gav Daniel Delonga den svenske landsholdsspiller besked om resultatet i en mail sendt 8.48:

»Hej Pelle, i min e-mail herunder kan du finde min opsummering af resultaterne fra vores forhandlinger i København«.

Samme dag, 23. maj, underskrev parterne den endelige kontrakt, hvor Delongas navn ikke var at finde nogen steder. I stedet fremgik det, at Jan Olsson havde arbejdet som »agent for spilleren« og Thorsten Wirth som »agent for klubben«.

Siden til venstre er fra et kontraktudkast 21. maj 2014 og viser, hvordan FC København først opfattede agentforholdene, da klubben hentede Per Nilsson. Siden til højre er fra 23. maj 2014 og viser slutresultatet, efter at agenturet foreslog at stå på klubsiden i stedet for at spare spilleren skat.

En måneds tid efter handlen ridsede Daniel Delonga forholdene op over for sine kolleger i Spielerrat og forklarede, at agenturet stod på klubsiden af skattemæssige årsager:

»Provisionen blev, som mundtligt aftalt, delt mellem os og Jan Olsson, hvor vi blev opført i kontrakten som agenter for klubben og Jan Olsson som spillerens agent. Årsagen til dette er, at Per kun skal betale skat af ’sin rådgivers’ andel og dermed kunne spare 50 procent«, skrev Daniel Delonga 26. juni klokken 10.21.

Året efter, i marts 2015, ville FCK have den tyske agent til at underskrive en erklæring om Nilsson-skiftet, som klubben kunne vise til Spillerforeningen af andre årsager.

»Den er ret ligefrem. Jeg har brug for at have den underskrevet og sendt tilbage søndag«, skrev Daniel Rommedahl lørdag 21. marts 2015 klokken 11.46 til Daniel Delonga.

I erklæringen bad FCK blandt andet agenten om at skrive under på: