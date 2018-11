FCK taber i Rusland og lever livet farligt i Europa

FC København tabte i næstsidste spillerunde i Europa League på udebane i Rusland mod Zenit Sankt Petersborg med 1-0, men københavnerne er trods nedturen ikke ude af turneringen endnu.

Zenits slovakiske angriber Robert Mak scorede i den ganske jævnbyrdige men ikke særligt underholdende affære, til 1-0 efter en lille times spil, da han afsluttede et kontraangreb ved at fyre af lige for næsen af Andreas Bjelland. Forinden havde FCK mistet bolden på midten af banen.

FC København fik i slutminutterne kortvarigt etableret et pres, men uden af være effektive. Indskiftede Jonas Wind, der kom på banen i det sidste kvarter, skabte en smule ravage, men ikke nok til at ryste det suveræne tophold i den russiske liga.

Da franske Bordeaux samtidigt besejrede Slavia Prag 2-0, bevarede FCK alligevel muligheden for spille sig videre på gruppens andenplads. Det sker, såfremt de kan besejre Bordeaux på hjemmebane 13. december – og hvis gruppevinderen Zenit samtidigt vinder deres udekamp mod tjekkerne i Prag.

Overblik:Resultater og stillinger i Europa League

Kampen minut for minut